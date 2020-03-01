“شاهد” سائق تاكسي أردني أصيب بـ”الخرس” بعدما ركب معه شاب كوري أمّه أردنية!

تداول مغرّدون فيديو طريف لشاب كوري والدته أردنية، روى فيه موقفاً حدث بينه وبين سائق تاكسي في الأردن .



وقال الشاب في الفيديو إنه كان عند صديقٍ له، وحينما أراد المغادرة والعودة لمنزله أوقف تاكسي لإيصاله لمنزله الكائن في منطقة الدوار السابع .



وتابع الشاب واصفاً ردّة فعل السائق وصدمته حينما صعد الى التاكسي وشاهد وجهه وعلم بأنه كوري.



وقال الشاب إن السائق أصيب “بالخرس” ووضع يده على فمه وأنفه، مبدياً خوفه من كون الشاب “كوري” وقد يكون مصاباً بفيروس كورونا وينقله له .