اطلاق نار على اشخاص في حايل بالسعودية
اطلاق نار على اشخاص في حايل بالسعودية
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“شاهد” حدث مرعب في حائل بالسعودية .. جثث ودماء وسط الشارع وحديث عن “انفلات أمني”

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في عبر وسم “” عقب تداول مقطعا مصورا صادما، لما قيل إنه انفلات أمني بالمدينة حيث ظهرت جثث تغطيها الدماء على الأرض وسط الشارع مع وجود مصابين ينزفون.

وانتشر هذا المقطع عبر الوسم الذي تصدر التريند السعودي بتويتر في وقت قياسي، وأشار النشطاء إلى حدوث “مجزرة” جراء انفلات أمني.

من جانبها ذكرت صحيفة “سبق” السعودية المحلية أن الجهات الأمنية في شرطة منطقة ، ألقت القبض على شخصين سعوديبن (٢٧ عاماً و٢٤ عاماً) تسببا بإصابة شخصين آخرين، بعد إطلاق النار من سلاح رشّاش عليهما في حي شرق المجم بحائل ظهر اليوم بعد مشاجرة نشبت بينهم.

وذكرت “سبق” أن أحد الشخصين أصيب بطلقتين بالحوض والركبة، فيما أُصيب الآخر بضربة بالرأس أثناء المشاجرة بعصا، ونقلت عن مصادر طبية أن حالة المُصابين مستقرة.

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