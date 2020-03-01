“شاهد” الفاشنيستا الكويتية زوري أشكناني تثير ضجة بفيديو عن إمامها موسى بن جعفر

هددت الفاشنيستا الكويتية زوري أشكناني في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، برفع قضايا المساس والإساءة والضرب بقانون الوحدة الوطنية بحق كل الذين تطاولوا عليها.

وقالت إن دولة الكويت فيها قانون يجرّم سب الصحابة والأئمة، معبرة عن امتعاضها من السب والشتم للإمام موسى بن جعفر.

وأضافت أن لديها عدة محامين سيقومون بإتمام إجراءات التقاضي بحق الذين قاموا بتوجيه السب والشتم “لإمامها” على حد قولها.

كما أكّدت أشكناني في الفيديو بأنها لن تتنازل مطلقاً عن القضايا التي سوف تقوم برفعها والتي من المؤكد بأنها ستتسبب في محاسبة الذين توجهوا بالشتائم لها ولمذهبها.حسب قولها