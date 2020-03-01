الفاشنيستا الكويتية زوري أشكناني
الفاشنيستا الكويتية زوري أشكناني
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“شاهد” الفاشنيستا الكويتية زوري أشكناني تثير ضجة بفيديو عن إمامها موسى بن جعفر

كتب وطن
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هددت في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، برفع المساس والإساءة والضرب بقانون الوحدة الوطنية بحق كل الذين تطاولوا عليها.

وقالت إن دولة فيها قانون يجرّم سب الصحابة والأئمة، معبرة عن امتعاضها من السب والشتم للإمام .

وأضافت أن لديها عدة محامين سيقومون بإتمام إجراءات التقاضي بحق الذين قاموا بتوجيه السب والشتم “لإمامها” على حد قولها.

كما أكّدت أشكناني في الفيديو بأنها لن تتنازل مطلقاً عن القضايا التي سوف تقوم برفعها والتي من المؤكد بأنها ستتسبب في محاسبة الذين توجهوا بالشتائم لها ولمذهبها.حسب قولها

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