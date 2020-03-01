يطبق من اليوم ولمدة شهر.. سلطنة عُمان تتخذ هذا القرار العاجل بسبب كورونا

أثارت موجة الغضب الشعبي في سلطنة عُمان جراء الخبر الذي تم تداوله بشأن استعداد مطار صلالة لاستقبال طائرتين قادمتين من مطار ميلانو في إيطاليا وعلى متنهما أكثر من 500 سائح، رغم ارتفاع عدد الإصابات وضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ضجة واسعة دفعت هيئة الطيران المدني لاتخاذ قرار عاجل.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية، قالت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وبعد التنسيق مع الجهات المختصة علّقت الرحلات السياحية الإيطالية إلى ‎مطار صلالة اعتبارًا من مساء اليوم ولمدة شهر.

في حين تبقي على رحلات الطيران العماني بين ميلان ومسقط للعمانيين وللركاب المحولين فقط مع التأكيد بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحد من انتشار عدوى ‎كورونا.

وكان خبر استقبال الطائرة الإيطالية أثار رفضاً واسعاً من قبل العُمانيين بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مطالبين الجهات المختصة بمنع وصول الرحلتين خوفاً من أن يكون مسافرون على متن الطائرتين مصابون بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، بؤرة تفشي الوباء في القارة الأوروبية، إلى أكثر من 1000 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 29.

جدير بالذكر أن تعداد الإصابات المسجلة عالميا بفيروس كورونا المستجد حتى الآن بلغ 86986، في حين سجلت 2979 وفيات، وبلغ عدد المتعافين من المرض 42372.