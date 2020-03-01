حمد بن جاسم “رفع ضغط” دول الحصار في تعليقه على “الاتفاق التاريخي” وهذا ما قاله عن أسد قطر ونجاحاته

جلط الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، دول الحصار وذبابهم، في تعليق على النجاح الكبير الذي حققته قطر في التوصل للاتفاق التاريخي بين حركة طالبان الافغانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بن جاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ” توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بحضور الحكومة الأفغانية اثبت ان الدبلوماسية القطرية تعمل بكفاءة ليس في اتجاه واحد وإنما في عدة اتجاهات بطريقة متوازنة وبمصداقية “.

توقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بحضور الحكومة الأفغانية اثبت ان الدبلوماسية القطرية تعمل بكفاءة ليس في اتجاه واحد وإنما في عدة اتجاهات بطريقة متوازنة وبمصداقية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 29, 2020

وأضاف بن جاسم في تغريدة ثانية رفعت “ضغط دول الحصار”، قائلاً :” مما جعل قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تعزز دورها كوسيط نزيه وتعمل بمنهج التقريب في وجهات النظر “.

مما جعل قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى تعزز دورها كوسيط نزيه وتعمل بمنهج التقريب في وجهات النظر. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 29, 2020

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة أمس السبت، لحظات تاريخية بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان لإنهاء قرابة عقدين من الصراع، دفع ثمنها الشعب الأفغاني ودول الجوار طيلة تلك الفترة.

الاتفاق الذي وقعه مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، ونائب المسؤول السياسي في حركة طالبان الملا عبد الغني برادار، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وممثلين عن 30 دولة، يمهد الطريق نحو انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أطول حروبها.

وأثارت تغريدات بن جاسم، غضب الذباب السعودي والاماراتي، فشنوا هجوماً عليه في تعليقاتهم بعدما نجحت قطر في التوصل للاتفاق التاريخي الذي فشلت فيه السعودية والامارات.

حمد بن جاسم آل ثاني أنتم طيبين جدا مع الأجانب وكرماء ولكن للأسف الشديد اعداء للعرب وتعملون ضد أمن المواطن العربي المسلم ودعمتم الخوارج للخروج على الحكومات العربية وعلى الجيوش الوطنيه لتدمير الدول العربية من الداخل لصالح الإستعمار التركي الايراني واترك امير قطر يغير نهجكم السابق — صالح 🇸🇦 ( الوطن بيتنا ) (@salehksaj) February 29, 2020

انتم منبع الشر والارهاب ولا لكم علاقة في السياسة مجرد عبيد تنفذون اوامر اسيادكم وسياستكم الغبيه بتجيب فيكم العيد مره مع امريكا ومره مع الملالي ومره مع الصهاينه ومره مع قردوطقعان



هذا يدل انكم محتلين ولا عندكم اي سيادة ودولتكم هشه pic.twitter.com/IGRgQomxr3 — حممدوف (@h_enz1) February 29, 2020

الدبلوماسية التي اضاعت أكثر من فرصة لإعادة دمج الشعب القطري في محيطة وإعادة تصحيح العلاقة مع عمقه الحيوي، وفشلت في رفع المقاطعة او "الحصار" واستعادة ثقة جيرانها .. هي دبلوماسية معوقة ولن يفيدها ان تكون وسيطا او ممولا للتسويات !!#قطر — صالح الفهيد (@salehalfahid) February 29, 2020

وينكم من ١٨ سنة عن ابرام هذا الاتفاق

والا وقت تلميع الصور ومحاولة ابعاد شبح الارهاب عنكم تشتغلون وسطاء سلام

تذكرون بشي ما ودي اقوله

اللي في سن الشباب تشتغل …. والا عجزت تشتغل ……. — محمد بن حوقان المالكي (@binhowgan) February 29, 2020

وفيما يلي أهم بنود اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان

– تكمل الولايات المتحدة وحلفاؤها سحب قواتهم المتبقية من أفغانستان في غضون 14شهرا من توقيع الاتفاق.

– تخفض الولايات المتحدة عدد قواتها العسكرية في أفغانستان إلى 8600 في غضون 135 يوما.

– تلتزم الولايات المتحدة وفقا للاتفاق بالامتناع عن استخدام القوة والتدخل في شؤون أفغانستان الداخلية.

– تقوم الحكومة الأفغانية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي لإزالة أسماء قيادات حركة طالبان من القوائم السوداء وقوائم العقوبات في أسرع وقت.

– تحترم الولايات المتحدة الأميركية سيادة أفغانستان.

– تدعم واشنطن قوات الأمن الأفغانية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

– تساعد واشنطن على خلق بيئة داعمة لإحلال السلام النهائي بأفغانستان من خلال دول الجوار.

– تلتزم واشنطن بتسيير المناقشات بين أفغانستان وباكستان لوضع ترتيبات لضمان عدم تهديد أي بلد للآخر.

– الولايات المتحدة وفقا للاتفاق مستعدة لمواصلة العمليات العسكرية في أفغانستان وبموافقة الحكومة الأفغانية لعرقلة خطط تنظيمي القاعدة والدولة.

– تلتزم حركة طالبان بقطع علاقاتها مع تنظيمي القاعدة والدولة وسائر التنظيمات الإرهابية.

– تلتزم حركة طالبان بالدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة الأفغانية لتحقيق السلام في البلاد.