تهمة مخلة بالشرف تطيح بوزير كويتي بارز من منصبه بعد أسبوعين على تعيينه وهذه هي التفاصيل

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن وزير الكهرباء والماء الكويتي محمد بوشهري، أجبر على تقديم استقالته اليوم، الأحد، وذلك على أثر إدانته بحكم قضائي.

استقالة الوزير “بوشهري” بحسب الصحيفة جاءت “في ضوء إدانته بحكم قضائي من محكمة التمييز، ووقوعه تحت سيف استجواب النائب رياض العدساني”.

وأضافت صحيفة القبس أن محمد بوشهري أصبح ثاني وزير في الحكومة “يدفع ثمن سوء اختيارات رئيس الوزراء”.

وكان النائب رياض العدساني أعلن عزمه استجواب بوشهري؛ على خلفية حكم محكمة التمييز وقضايا تتعلق بمطالب الجهات الرقابية، سبق أن شُكلت بشأنها لجنة تحقيق بقرار وزاري في 2019.

وتباينت الآراء الدستورية بشأن ما إذا كانت القضية التي أُدين بها الوزير تمثل جريمة مُخلَّة بالأمانة والشرف تحتّم عزله من منصبه.

وجاءت هذه الاستقالة عقب أسبوعين من تعيين بوشهري على رأس الوزارة، وتعرضه لانتقادات لاذعة بسبب القضية المذكورة.

يُذكر أن محكمة التمييز الكويتية أصدرت في 20 فبراير الماضي، حكماً بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، بتغريم بوشهري وموظفة في الوزارة مبلغ ألفي دينار؛ بعد إدانتهما بتهمة تسريب محرر رسمي في واقعة نشر تحقيق إداري سري مع موظفة، على حساب وزارة الكهرباء والماء بـ”تويتر”.