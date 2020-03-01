النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور “ولعتها” مع إحدى متابعاتها!

نشبت مشادة كلامية عبر موقع “تويتر” بين النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وإحدى متابعاتها، تخللها تبادل شتائم بينهما.

بدأت الواقعة، حينما نشرت صفحة تُعنى بشؤون المشاهير فيديو لسيرين عبد النور وهي تمثل مقطعاً صوتياً، فقامت إحدى المتابعات بمشاركة الفيديو، قائلة إنها لا تحب أداء سيرين عبد النور الفني.

كلٌّ يغني ع ليلاه .

صراحة ما بهضمها🤣 — 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉𝑫𝒊𝒂 (@diasarah777) March 1, 2020

من جهتها، ردّت الفنانة سيرين عبدالنور وشاركت تغريدة متابعتها، وعقّبت بالقول: “حبيبتي سارة شو انك مذوقة ولطيفة وفعلا المحبة من الله”.

حبيبتي سارة شو انك مذوقة ولطيفة وفعلاً المحبة من الله !!! https://t.co/oqJd5LBWgR — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 1, 2020

بعد ذلك، قامت المتابِعة بنشر تغريدة، تقول فيها إن سيرين عبد النور قامت بحظرها، معقبة بشتيمة للفنانة.

طبعا. المحبة من الله …

يا عيب الشوم عملتلي بلوك .

نفسية زبالة https://t.co/dJOBDrX6t9 pic.twitter.com/wKA2Zle2jp — 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉𝑫𝒊𝒂 (@diasarah777) March 1, 2020

وردت “سيرين” بنفس الشتيمة لها.

انتي لزبالة وهلق رح اعمل بلوك https://t.co/CSeWQzsLUI — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) March 1, 2020

و تفاعل العديد من المتابعين والنشطاء على الموضوع والمشادة الحاصلة.



وعبّر بعض المغردين عن تضامنهم مع الفنانة، وعلقت أحدى المغردات: “هالاشكال لازم ما ينعطالا قيمة وحبلا والا ما حبلا درب تسد ما ترد .. هذا هو السوشال ميديا الصعاليك البريه فيه اينما كانت”.

هالاشكال لازم ما ينعطالا قيمة وحبلا والا ما حبلا درب تسد ما ترد .. هذا هو السوشال ميديا السعاليك البريه فيه اينما كانت .. — Shyrine Hamdan (@shyrine1985) March 1, 2020

وطالب آخرون من الفنانة أن تقوم بحذف التغريدة لأنها لا تمثلها ولأن فيها كثير من الشتم والتنمر من قبل المعلّقين المناصرين لها، حيث قالت متابعة: “سيرين حتى اذا البنت غلطت ما تسمحي لحدا انه يتنمر عليها ! هي تعرضتلك شخصياً ردي عليها شخصياً بس ما تسمحي انه حدا يتنمر عليها او يضايقها ! حرام لانه عندك كثير متابعين ورح يكيفوا انه يوجهولها كلمات ويمكن تتضايق ..كوني اكبر من هيك”.