النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور “ولعتها” مع إحدى متابعاتها!
نشبت مشادة كلامية عبر موقع “تويتر” بين النجمة اللبنانية سيرين عبد النور وإحدى متابعاتها، تخللها تبادل شتائم بينهما.
بدأت الواقعة، حينما نشرت صفحة تُعنى بشؤون المشاهير فيديو لسيرين عبد النور وهي تمثل مقطعاً صوتياً، فقامت إحدى المتابعات بمشاركة الفيديو، قائلة إنها لا تحب أداء سيرين عبد النور الفني.
من جهتها، ردّت الفنانة سيرين عبدالنور وشاركت تغريدة متابعتها، وعقّبت بالقول: “حبيبتي سارة شو انك مذوقة ولطيفة وفعلا المحبة من الله”.
بعد ذلك، قامت المتابِعة بنشر تغريدة، تقول فيها إن سيرين عبد النور قامت بحظرها، معقبة بشتيمة للفنانة.
وردت “سيرين” بنفس الشتيمة لها.
و تفاعل العديد من المتابعين والنشطاء على الموضوع والمشادة الحاصلة.
وعبّر بعض المغردين عن تضامنهم مع الفنانة، وعلقت أحدى المغردات: “هالاشكال لازم ما ينعطالا قيمة وحبلا والا ما حبلا درب تسد ما ترد .. هذا هو السوشال ميديا الصعاليك البريه فيه اينما كانت”.
وطالب آخرون من الفنانة أن تقوم بحذف التغريدة لأنها لا تمثلها ولأن فيها كثير من الشتم والتنمر من قبل المعلّقين المناصرين لها، حيث قالت متابعة: “سيرين حتى اذا البنت غلطت ما تسمحي لحدا انه يتنمر عليها ! هي تعرضتلك شخصياً ردي عليها شخصياً بس ما تسمحي انه حدا يتنمر عليها او يضايقها ! حرام لانه عندك كثير متابعين ورح يكيفوا انه يوجهولها كلمات ويمكن تتضايق ..كوني اكبر من هيك”.