“شاهد” المغنية المنتقبة تُطرب السعوديين في جدة وتغني لهم: “سبحانه قدرو عليه خلوه ينسى أحبابه”!

عادت فتاة سعودية مشهورة الصوت مجهولة الهوية أطلق عليها السعوديون لقب “المغنية المنتقبة” لإثارة الجدل من جديد، بظهورها تغني في فندق بجدة.

المغنية المنتقبة السعودية التي تدعى “شيمي” بحسب نشطاء والتي لم تكشف عن وجهها أبدا، ظهرت تغني أغنية “سبحانه قدرو عليه خلوه ينسى أحبابه” بأحد فنادق جدة.

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شاهد.. فتاة منتقبة تغني أغنية "سبحانه قدرو عليه خلوه ينسى أحبابه" في فندق بـ #جدة pic.twitter.com/oJwKMH0p9U — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 1, 2020

وأثار الظهور الجديد لـ “شيمي” جدلا واسعا بين السعوديين، الذين أعادوا التساؤلات عن هويتها وسبب تعمدها التخفي وعدم إظهار هويتها.

وتحقق الفنانة السعودية، شيمي، مشاهدات وتفاعلاً كبيراً بالرغم من أن أحداً لم يرَ وجهها حتى الآن، فهي أمام الكاميرا تضع النقاب، وفي المقاطع تظهر بصوتها فقط، وفي الحفلات أمام الجمهور تغني من دون إضاءة.

وأثارت الفنانة جدلاً في الفترة الأخيرة بعدما صعدت إلى منصة حفل في جدة وغنت من دون إضاءة، وكان الغرض بطبيعة الحال عدم القدرة على تبيّن ملامحها التي تخفيها منذ سنوات.

وحصدت شيمي 6 ملايين متابع عبر “إنستغرام” وأكثر من 77 مليون مشاهدة في قناتها الرسمية عبر “يوتيوب”.

وعلى قناتها في “يوتيوب” تحقق أغانيها ملايين المشاهدات، وأبرزها أغنية “إحلم” التي جنت 20 مليون مشاهدة، متجاوزةً أعمالاً لمشاهير الساحة.