الكويت ألقت القبض على “غانم الدوسري” لتسليمه للسعودية .. لكن العملية فشلت في اخر لحظة!

كشف المعارض السعودي غانم الدوسري عن حادثةٍ “مُضحكة” لأخيه الأكبر في الكويت .



وقال “الدوسري” إنّ شقيقه الأكبر سافر من من مطار الرياض باتجاه القاهرة مرورا بالكويت، وحينما فلما وصل الكويت اعتقله الأمن الكويتي لتسليمه للسعودية اعتقاداً منهم أنه “غانم”.



وذكر أن شقيقه قال للأمن في مطار الكويت: “يا أذكياء كيف أكون مطلوب للسعودية وانا جاي من السعودية”.



ولفت الدوسري إلى أن السلطات الكويتية سمحت لشقيقه بمواصلة رحلته بعد 3 ساعات.

اخوي اللي اكبر مني طلع من مطار الرياض للقاهرة مرورا بالكويت فلما وصل الكويت اعتقلوه يبون يسلمونه للسعودية يحسبونه انا !!



قال لهم يا اذكياء كيف اكون مطلوب للسعودية وانا جاي من السعودية😂



بعد ٣ ساعات سمحوا له يواصل رحلته🤔. — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) March 1, 2020

ويقيم غانم الدوسري (39 عاما) في بريطانيا منذ عام 2003، ويعيش تحت حماية الشرطة البريطانية، وسبق أن رفع دعوى قضائية يتهم فيها السعودية باختراق هاتفه عبر برنامج تجسس عام 2018، لا تزال مستمرة.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول” مؤخراً كشف الدوسري عن تلقيه تهديدات بالقتل، وأنه وصلته مؤخرا رسالة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تقول: “لا بد من قطع رأسك”.

وأضاف أنه تلقى عرضا من صحيفة “واشنطن بوست” لكتابة مقال أسبوعي، لكنه لم يرد حتى الآن، كونه يخشى مواجهة المصير الذي واجهه الصحفي السعودي جمال خاشقجي.