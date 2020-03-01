الكاتبة السعودية نورا المطيري تكتشف ما لم يقدر عليه علماء: كورونا من صناعة قطر لهذا السبب!
أطلقت كاتبة سعودية معروفة تغريدة قوبلت بموجة سخرية واسعة من قبل متابعيها، عندما ادعت أن قطر تقف وراء فيروس كورونا القاتل المنتشر في العالم ودفعت مليارات الدولارات لزراعته في الصين.
الكاتب المعروفة نورا المطيري المحسوبة على الديوان الملكي، قالت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها الموثق:”أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز، وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”
وأرجعت “المطيري” مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.
وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.
وقال المفكر السوداني د.تاج السر عثمان ساخراً: “عندما تغرد البقر”.
في حين قال المذيع المصري الشهير مقدم برنامج “جو شو”، يوسف حسين: “أنا بقول نشوف حل لمشكلة الغباء الأول .. وبعدين إن شاء الله الكورونا مقدور عليه .”
وقال الكاتب القطري البارز عبدالله العذبة معلقاً: “الصحفية السعودية المقيمة في الإمارات بجوار منصور النقيدان تؤكد أن دولة قطر ضربت رؤية مبس 2030 وإكسبو دبي 2020 من خلال صناعة قطرية بالأموال لفايروس كورونا. صبروا على قطر 23 سنة بل وأكثر يا إخوان..”.
من جانبه سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” من الكاتبة السعودية بقوله:”اعتقد والعلم عند الله بأن هذه اغبى تغريده في 2020 وجه مبتسم ذو فم مفتوح وعرق بارد”.
وتابع:”استمري استمري بارك الله في خشتج وجه مبتسم ذو فم مفتوح وعرق بارد وبصراحه معانا حق يوم نقول استثمر غباء عدوك لصالحك”.
وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.
الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.
وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.