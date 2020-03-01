الكاتبة السعودية نورا المطيري تكتشف ما لم يقدر عليه علماء: كورونا من صناعة قطر لهذا السبب!

أطلقت كاتبة سعودية معروفة تغريدة قوبلت بموجة سخرية واسعة من قبل متابعيها، عندما ادعت أن قطر تقف وراء فيروس كورونا القاتل المنتشر في العالم ودفعت مليارات الدولارات لزراعته في الصين.

الكاتب المعروفة نورا المطيري المحسوبة على الديوان الملكي، قالت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها الموثق:”أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز، وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين”

أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس #كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.#قطر_هي_كورونا — نورا المطيري (@Noura_Almoteari) March 1, 2020

وأرجعت “المطيري” مزاعمها إلى أن قطر تهدف من وراء ذلك ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط، حسب زعمها.

وقوبلت تغريدة الكاتبة السعودية بسخرية واسعة من قبل السعوديين أنفسهم الذين طالبوها باحترام عقولهم.

وقال المفكر السوداني د.تاج السر عثمان ساخراً: “عندما تغرد البقر”.

عندما تغرد البقر https://t.co/Y790P2mX04 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) March 1, 2020

في حين قال المذيع المصري الشهير مقدم برنامج “جو شو”، يوسف حسين: “أنا بقول نشوف حل لمشكلة الغباء الأول .. وبعدين إن شاء الله الكورونا مقدور عليه .”

أنا بقول نشوف حل لمشكلة الغباء الأول .. وبعدين إن شاء الله الكورونا مقدور عليه .#ثم_انتحر_المنطق https://t.co/WNxH6VKeHs — Joe (@youssef_hussen) March 1, 2020

وقال الكاتب القطري البارز عبدالله العذبة معلقاً: “الصحفية السعودية المقيمة في الإمارات بجوار منصور النقيدان تؤكد أن دولة قطر ضربت رؤية مبس 2030 وإكسبو دبي 2020 من خلال صناعة قطرية بالأموال لفايروس كورونا. صبروا على قطر 23 سنة بل وأكثر يا إخوان..”.

الصحفية #السعودية المقيمة في #الإمارات بجوار منصور النقيدان تؤكد أن دولة #قطر ضربت رؤية #مبس 2030 وإكسبو دبي 2020 من خلال صناعة قطرية بالأموال لفايروس كورونا.

صبروا على قطر 23 سنة بل وأكثر يا إخوان.. https://t.co/DtkS760KLT — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) March 1, 2020

يظهر أن الحشيش مضروب يانورا …😁 — MOHAMED EL HÉDI BEN SALAH (@MOHAMEDELHDIBE3) March 1, 2020

يا استاذة نورا الله يحفظك ويطول عمرك.. نحن نحترمك ونقدر قلمك ونتابع إبداعك وكتاباتك

لكن

ارحمي عقولنا..ومهما كانت كراهيتنا لنظام قطر..لكن أنتم تجعلون قطر دولة عظمى بهذا الكلام الذي لايدخل العقل..ولايقبله منطق

لم يتبقى إلا نقرأ أن قطر استعانت بكائنات فضائية لنشر المرض بكوكب الأرض. — صالح الناخبي (@alnakhibe) March 1, 2020

من جانبه سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” من الكاتبة السعودية بقوله:”اعتقد والعلم عند الله بأن هذه اغبى تغريده في 2020 وجه مبتسم ذو فم مفتوح وعرق بارد”.

اعتقد والعلم عند الله

بأن هذه اغبى تغريده في 2020 😅

استمري استمري بارك الله في خشتج 😅

وبصراحه معانا حق يوم نقول

استثمر غباء عدوك لصالحك 😅 https://t.co/EUR9N9FSOA — بوغانم (@hassanalishaq37) March 1, 2020

وتابع:”استمري استمري بارك الله في خشتج وجه مبتسم ذو فم مفتوح وعرق بارد وبصراحه معانا حق يوم نقول استثمر غباء عدوك لصالحك”.

وكانت وزارة الصحة القطرية أكدت، الأحد، تسجيل حالتين جديدتين بفيروس “كورونا” لمواطنين ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى ثلاثة في عموم البلاد.

الوزارة القطرية أوضحت في بيان لها أن “الإصابتين الجديدتين تعودان إلى مواطنين قطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران الخميس الماضي”.

وأضاف البيان أنه “تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة”.