السلطان هيثم بن طارق يُصدر 10 مراسيم سلطانية إحداها يخصّ جهاز الأمن الداخلي .. كيف علّق عُمانيون؟

في إعادة هيكلة تدريجية للدولة أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الأحد، 10 مراسيم سلطانية تتضمن مجموعة من القرارات والتعيينات الجديدة.

وسائل إعلام عمانية، قالت إن السلطان بن طارق قرر ”إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، كما أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني“.

https://twitter.com/Oman_GC/status/1234125044751704064

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطان عين ”فاتك بن فهر آل سعيد مبعوثا خاصا له بمرتبة وزير، وكذلك عين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا له بمرتبة وزير“.

واعتبر ناشطون أن هذه القرارات بداية جيدة لإحداث إصلاحات جذرية داخل الهيكل الحكومي، مطالبين السلطان بالمزيد.

https://twitter.com/Waleedalmuqbali/status/1234135440732626944

https://twitter.com/eb6f805187b0403/status/1234131221527044104

لكل من يلوم المحبطين من المراسيم…تراه اللي شافه المواطن ما شوية من باحثين ومسرحين وايقاف الترقيات وغيره..كان يتمنى ومستعجل لإصدار شي يخصه #مراسيم_سلطانيه — باحثة عن أمل 91 (@calmgirl56) March 1, 2020

وانتقد آخرون النظرة السلبية لقرارات السلطان مشيرين إلى أن البعض يعتقد أن إعادة الهيكلة سيتم بين ليلة وضحاها وهذا لن يحدث، مؤكدين أن الأمور ستتم ولكن خطوة بخطوة عقب دراسة وتخطيط، فبداية الغيث قطرة والخير في قادم الوقت المناسب، حسب وصفهم.

نثق بكل خطوة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في قراراته و #مراسيم_سلطانية التي صدرت والتي ستصدر في الفترة القادمة وهي ترجمة لخطابه لشعبه، وكما قال أعز الرجال وأنقاهم في احدى جولاته (الأمور تؤخذ بالروية .. والمطر اذا نزل ينزل قطرات)، والقادم سيكون أجمل كما وعدنا باذن الله. — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 1, 2020

البدء بالمكان اللي كان فيه جلالته سابقا فيه تقدير لهم وموقف إيجابي لأناس عايشهم وعمل معهم طوال هالسنوات الطويله.



وإن شاء الله كل يوم نمسي على 10 مراسيم جديده تخص وزارة أو جهة نرى فيه التغيير بالوزراء ووكلائهم ومستشاريه



ليش العجله والردود السلبيه .. الخير قادم#مراسيم_سلطانية — فيصل صالح اليافعي (@ALYafai_Faisal) March 1, 2020

مو ذي السطحية من البعض، تراه جلالته ما عنده العصا السحرية اللي يحولكم كل اللي تبوه بالمدة اللي رسمتوها، التغيير يتم حسب المتاح وبدراسة عميقة، لو كان متوفر اللي تبوه بالسهولة ذي كان كل السلاطين كسوكم الذهب !

عُمان نحو مستقبل باهر خطوة بخطوة ان شاء الله . #مراسيم_سلطانيه — 🇴🇲‏﮼فيصل،السيآبي (@fr_als51) March 1, 2020

صحيح هناك انتظار #مراسيم_سلطانية تبعث الأمل في النفوس كما جاء في الخطاب السامي قبل أيام ولكن عسى كل تأخير فيه خير فالقادم أفضل بأذن الله — عماد محسن الشنفري (@imadalshanfri) March 1, 2020

بداية الغيث قطرات والحمدلله المراسيم السلطانية بادرة طيبة وبانتظار إعادة الهيكلة والله الموفق وهو خير الحافظين. pic.twitter.com/sbTU6fjYk8 — أبو مستهيل (@abu_musthil) March 1, 2020

وقرر السلطان العُماني ”تعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي، وزيرا للثقافة، ومنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات والعيد الوطني، مرتبة وزير“.

اقرأ ايضاً: ضاحي خلفان يحلم بسلطان عمان .. سخرية من تفاصيل الحُلم ودعوة له بعدم شرب الخمر قبل النوم

وبحسب المراسيم فإنه تقرر كذلك ”تعيين سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون، وفيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا بديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة“.

#سلطنة_عمان #مراسيم_سلطانية يشرفني أن أتقدم بأصدق التهاني للأخ الغالي سعادة

السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي لنيله الثقة السامية وتعيينه وكيلاً بوزارةالفنون

ونبارك له ايضااختياره من قبل اليونسكو رئيسًاللجنةالتقييم في "اتفاقيةصون التراث الثقافي غيرالمادي باليونيسكو لعام ٢٠٢٠ م pic.twitter.com/T0XWBpmYls — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) March 1, 2020

كما قرر السلطان هيثم بن طارق، تعيين ”خالد بن سالم بن محمد الغساني مستشارا في وزارة التراث والثقافة بالدرجة الخاصة“.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb