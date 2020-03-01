السلطان هيثم بن طارق يُصدر 10 مراسيم سلطانية إحداها يخصّ جهاز الأمن الداخلي .. كيف علّق عُمانيون؟
في إعادة هيكلة تدريجية للدولة أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق الأحد، 10 مراسيم سلطانية تتضمن مجموعة من القرارات والتعيينات الجديدة.
وسائل إعلام عمانية، قالت إن السلطان بن طارق قرر ”إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي وإجراء بعض التعديلات على قانون الدفاع المدني، كما أصدر مرسوما بشأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني“.
وأشارت الصحيفة إلى أن السلطان عين ”فاتك بن فهر آل سعيد مبعوثا خاصا له بمرتبة وزير، وكذلك عين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشارا خاصا له بمرتبة وزير“.
واعتبر ناشطون أن هذه القرارات بداية جيدة لإحداث إصلاحات جذرية داخل الهيكل الحكومي، مطالبين السلطان بالمزيد.
وانتقد آخرون النظرة السلبية لقرارات السلطان مشيرين إلى أن البعض يعتقد أن إعادة الهيكلة سيتم بين ليلة وضحاها وهذا لن يحدث، مؤكدين أن الأمور ستتم ولكن خطوة بخطوة عقب دراسة وتخطيط، فبداية الغيث قطرة والخير في قادم الوقت المناسب، حسب وصفهم.
وقرر السلطان العُماني ”تعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي، وزيرا للثقافة، ومنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات والعيد الوطني، مرتبة وزير“.
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وبحسب المراسيم فإنه تقرر كذلك ”تعيين سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شؤون الفنون، وفيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشارا بديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة“.
كما قرر السلطان هيثم بن طارق، تعيين ”خالد بن سالم بن محمد الغساني مستشارا في وزارة التراث والثقافة بالدرجة الخاصة“.
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