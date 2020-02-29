وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي
وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي
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وزير الصحة في سلطنة عمان يكشف عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب كورونا ..وتطور حالات المصابين

كتب وطن
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أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان أن عدد الأشخاص في الحجر المؤسسي والمنزلي خشيةً من فيروس كورونا بلغ 1320 شخصاً من مواطنين ووافدين حتى صباح السبت.

واشار إلى أن الحالات الست المصابة بفيروس بالسلطنة، وحالتهم مستقرة، فيما تماثلت الحالة السادسة للشفاء.

وأكد الوزير “السعيدي” لتلفزيون سلطنة الرسمي، إن لدى سلطنة خطط مسبقة للتعامل مع الوبائيات، تمّ تفعيلها، وتحديثها على ضوء المعطيات المستجدة.

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وقال الوزير “السعيدي” أنه سيتم الإعلان عن خطوط ساخنة لكل المحافظات للتواصل مباشرة لأي استفسارات أو إجراءات حول المرض.

وأكد أن الحجر الصحي المنزلي ثبتت فعاليته عالمياً شريطة اتباع الإرشادات الصادرة من المؤسسات الصحية.

وأفاد أن هناك اهتماما من حكومة السلطان هيثم بن طارق، وهناك دعما للقطاع الصحي يتعلق بهذا الموضوع ومتابعه مستمرة.

وقال الوير: “لله الحمد نظام الترصد الوبائي بالسلطنة قوي” .

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