وزير الصحة في سلطنة عمان يكشف عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب كورونا ..وتطور حالات المصابين

أعلن وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي أن عدد الأشخاص في الحجر المؤسسي والمنزلي خشيةً من فيروس كورونا بلغ 1320 شخصاً من مواطنين ووافدين حتى صباح السبت.

▶️ وزير الصحة: عدد الأشخاص في الحجر المؤسسي والمنزلي 1320 شخصا https://t.co/z35HC4tVrp#مركز_الأخبار pic.twitter.com/tkOetixEpI — مركز الأخبار (@omantvnews) February 29, 2020

واشار إلى أن الحالات الست المصابة بفيروس كورونا بالسلطنة، وحالتهم مستقرة، فيما تماثلت الحالة السادسة للشفاء.

وأكد الوزير “السعيدي” لتلفزيون سلطنة عمان الرسمي، إن لدى سلطنة عمان خطط مسبقة للتعامل مع الوبائيات، تمّ تفعيلها، وتحديثها على ضوء المعطيات المستجدة.

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وقال الوزير “السعيدي” أنه سيتم الإعلان عن خطوط ساخنة لكل المحافظات للتواصل مباشرة لأي استفسارات أو إجراءات حول المرض.

وأكد أن الحجر الصحي المنزلي ثبتت فعاليته عالمياً شريطة اتباع الإرشادات الصادرة من المؤسسات الصحية.

وأفاد أن هناك اهتماما من حكومة السلطان هيثم بن طارق، وهناك دعما للقطاع الصحي يتعلق بهذا الموضوع ومتابعه مستمرة.

وقال الوير: “لله الحمد نظام الترصد الوبائي بالسلطنة قوي” .

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