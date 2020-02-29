واقعة صادمة في الكويت .. كورونا كاد يقتل مواطنة وابنتها بطريقةٍ لا تُصدّق!

في واقعةٍ غريبة تتزامن مع حالة الخوف التي تنتاب الكويتيين من ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، استنجدت مواطنة وابنتها برجال الأمن لإنقاذهما من رب الأسرة الذي حاول قتلهما، بعدما اشتبهتا بأنه مصاب بالفيروس واستدعيتا سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر لإجراء الفحوصات الطبية.

وقال مصدر أمني إن المواطنة استغاثت بعمليات وزارة الداخلية، وأبلغت بأن زوجها يحاول قتلها وابنتها، وطلبت من رجال الأمن سرعة الحضور قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.

ولدى وصولهم أفادتهم الزوجة بأنها اشتبهت بأن زوجها مصاب بفيروس كورونا، فقامت هي وابنتها بطلب سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى جابر، إلا أنه انفعل وحاول أن ينال منهما وهدّدهما بالقتل، الأمر الذي اضطرهما إلى الابتعاد عنه حتى يهدأ.

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وتابع المصدر أن رجال الأمن تعاملوا مع البلاغ بجدية تامة، وأحالوا المواطن إلى الجهات المختصة في وزارة الصحة، في حين أبدت الزوجة رغبتها في عدم تسجيل قضية بحقه.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية صباح الأحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 46.

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