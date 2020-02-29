“شاهد” هذا ما فعلته إعلامية كويتية معروفة خوفا من كورونا وأثارت جدلا واسعا.. ما علاقة داعش؟

أحدثت الإعلامية الكويتية المعروفة سميرة عبدالله، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد لجوئها للنقاب خوفا من فيروس كورونا.

سميرة عبدالله ظهرت في مقطع مصور نشرته على صفحتها بانستجرام ورصدته (وطن)وهي تستعرض نقابا أفغانيا في غرفتها وتشير إلى أنه هدية من صديقة أفغانية قديمة لها أثناء تواجدهما في النمسا.

وأوضحت الإعلامية الكويتية أنها كانت تجهزه لارتدائه في حال هاجم تنظيم داعش الإرهابي الكويت لتتخفى عبره وتخدعهم، إلا أنها صارت تحتاج إليه اليوم من أجل حماية نفسها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، التي ظهرت في الكويت.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

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وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن “جميع المصابين بحالة جيدة”.

وأضافت “لدينا كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة ولم يتم الاستعانة بأي كوادر من الخارج”، وأوضحت أن “الحالتين هما من المخالطين للمصابين القادمين من إيران قبل الإعلان عن تفشى الوباء”.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجمیع ومنع انتشار الفيروس.

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