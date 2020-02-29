سميرة عبدالله
سميرة عبدالله
Videoالهدهد

“شاهد” هذا ما فعلته إعلامية كويتية معروفة خوفا من كورونا وأثارت جدلا واسعا.. ما علاقة داعش؟

كتب خاص "وطن"
0

أحدثت الإعلامية الكويتية المعروفة ، موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد لجوئها للنقاب خوفا من فيروس كورونا.

سميرة عبدالله ظهرت في مقطع مصور نشرته على صفحتها بانستجرام ورصدته (وطن)وهي تستعرض نقابا أفغانيا في غرفتها وتشير إلى أنه هدية من صديقة أفغانية قديمة لها أثناء تواجدهما في النمسا.

View this post on Instagram

اعلان : دبلو أم تي ساعة يابانية فنتيج موديل ماكينة اتوماتيك . ‏Website: www.mdmkwatches.com ‏Instagram : @mdmkwatches ‏Mobile : +965 97667171 . ‏‎أم دي أم كي ساعة ماكينة يابانية تجميع الصين ‏Website : www.mdmk.online ‏Instagram: @MDMK.online ‏Mobile : +965 97667171 . . ‏‎‏ #kuwait #كويت #شراء#news #ksa #بيفور#بوتيكات #نيوز #اخبار #السعودية #السعوديه #الكويت #حراج#الرياض #تفتيش #تفتيش_الكويت #مشاهير #فن #سيارات #خبر #q8 #متداول #قطر #الكويت #دبي #جبريت_الكويت #عاجل #حوادث_كوارث

A post shared by 💎بيفور أند أفتر |be4_and_after (@b4_kwt) on

وأوضحت الإعلامية الكويتية أنها كانت تجهزه لارتدائه في حال هاجم تنظيم داعش الإرهابي الكويت لتتخفى عبره وتخدعهم، إلا أنها صارت تحتاج إليه اليوم من أجل حماية نفسها من الإصابة بعدوى ، التي ظهرت في .

 وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

طالع ايضاً: النداء الأخير للعُمانيين في إيران وجهته سفارة السلطنة بطهران.. وهذا ما جاء فيه

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن “جميع المصابين بحالة جيدة”.

وأضافت “لدينا كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة ولم يتم الاستعانة بأي كوادر من الخارج”، وأوضحت أن “الحالتين هما من المخالطين للمصابين القادمين من إيران قبل الإعلان عن تفشى الوباء”.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجمیع ومنع انتشار الفيروس.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb

قد يعجبك ايضا
الهدهد

ابن سلمان حرم القطريين من بيت الله فجاء كورونا ليعزل السعودية عن العالم ويمنع الحج…

حياتنا

“شاهد” فنان كويتي يصدم منظمة الصحة العالمية من داخل الحجر الصحي الخاص…

الهدهد

السيسي يخالف العالم كله ويستقبل سياحاً من الصين.. هل انتشر كورونا في مصر وسط تعتيم…

الهدهد

“خسرنا موسم الصيف والشتاء معا “.. معلومات صادمة حول خسائر الامارات جراء…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.