منظمة الصحة العالمية تحرج وزير الصحة الأردني بعد تصريحه أن الشماغ يحمي من كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نصيحة وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر حول استخدام “الشماغ” للوقاية من فيروس كورونا غير صحيحة بالمطلق.



وجاء رد منظمة الصحة العالمية بعد استفسارات من القائمين على برنامج “بي بي سي تريندنغ” عبر قناة “بي بي سي”.



وكان وزير الصحة الأردني د.سعد جابر نصح قبل أيام باستخدام الشماغ الشائع لبسه أردنيا وعربياً، كوسيلة للوقاية من فيروس كورونا.



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لكن منظمة الصحة العالمية ردت بالنفي، مشيرة إلى أن الكمامات الطبية لا تصنع من الأقمشة العادية التي تصنع منها الملابس.



جدير بالذكر، أن الأردن لم تُسجّل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى هذه اللحظة، كما أن هناك 19 شخصا يخضعون للحجر الصحي، وغادر 189 آخرون الحجر الصحي بعد مرور 14 يوما “مدة احتضان الفيروس” من بقائهم فيه.

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