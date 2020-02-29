هل حدث ذلك في سلطنة عُمان.. “شاهد” مناطحة ثيران كادت أن تودي بحياة مجموعة أطفال وهذا ما حصل

نشر إعلامي عُماني بارز مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة في سلطنة عمان، حيث أظهر مناطحة للثيران كادت تنهي حياة بعض الأطفال.
المذيع العُماني المعروف محمد المخيني، نشر عبر صفحته بتويتر فيديو خطير أظهر مناطحة للثيران وسط تجمهر شعبي.
ووفق ما رصدته (وطن) خرج الثور عن الحاجز الخشبي ليصطدم بأحد الأطفال من الجمهور ويصيبه بشدة في لحظة خطيرة كادت تنهي حياته، وعلق “المخيني” بقوله:”أطفال يشلهم أبوهم لمشاهدة مناطح الثيران وفي هذا المشهد كاد الأطفال يذهبون ضحية هذا الاصطحاب الغير مبرر أترك لكم التعليق؟”
الفيديو أثار غضبا واسعا بين العُمانيين ورأوا أن هذا تصرف غير مسؤول وتعريض حياة الغير للخطر، مطالبين بإلغاء مثل هذه الاستعراضات في الولايات العُمانية لحفظ أمن المواطن وسلامته.
وبينما ذكر ناشطون أن هذه الرياضة موروث شعبي وتستهوي كثير من شباب الباطنة من بركاء إلى شناص وكذلك ولاية السيب، قال آخرون إن هذا المقطع ليس في سلطنة عمان وحدث بدولة خليجية مجاورة مشيرين إلى أنها إمارة الفجيرة الاماراتية.
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نشطاء أكدوا على أنه حتى لو كان المقطع من خارج السلطنة فإن مثل هذه الممارسات تحدث في بعض الولايات العمانية، مطالبين السلطات بالتدخل لوقفها أو تنظيمها بشكل يضمن سلامة المواطنيين.
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محمد المخيني باغي شهرة !؟وبس انت مضلل
انت عماني هل هذا زي العمانيين وين المصر العماني والدشداشة ومو شايف راع العقال والعمارة لا يوجد عمارات في عمان
حمد الله على سلامة, الاطفال يروحون ضحية اباء سخفاء اقل شيئ اقولة