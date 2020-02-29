هل حدث ذلك في سلطنة عُمان.. “شاهد” مناطحة ثيران كادت أن تودي بحياة مجموعة أطفال وهذا ما حصل

نشر إعلامي عُماني بارز مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة في سلطنة عمان، حيث أظهر مناطحة للثيران كادت تنهي حياة بعض الأطفال.

المذيع العُماني المعروف محمد المخيني، نشر عبر صفحته بتويتر فيديو خطير أظهر مناطحة للثيران وسط تجمهر شعبي.

أطفال يشلهم أبوهم لمشاهدة مناطح الثيران

وفي هذا المشهد كاد الأطفال يذهبون ضحية هذا الاصطحاب الغير مبرر

أترك لكم التعليق ؟؟؟؟!!!!#أوقفوا_مناطح_الثيران pic.twitter.com/ThtftGq24x — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) February 29, 2020

ووفق ما رصدته (وطن) خرج الثور عن الحاجز الخشبي ليصطدم بأحد الأطفال من الجمهور ويصيبه بشدة في لحظة خطيرة كادت تنهي حياته، وعلق “المخيني” بقوله:”أطفال يشلهم أبوهم لمشاهدة مناطح الثيران وفي هذا المشهد كاد الأطفال يذهبون ضحية هذا الاصطحاب الغير مبرر أترك لكم التعليق؟”

الفيديو أثار غضبا واسعا بين العُمانيين ورأوا أن هذا تصرف غير مسؤول وتعريض حياة الغير للخطر، مطالبين بإلغاء مثل هذه الاستعراضات في الولايات العُمانية لحفظ أمن المواطن وسلامته.

المقطع بشكل عام سيء وحرام شرعًا والله يعطيهم عقل ان شاء الله — Ahmed ALshibli 🇴🇲أحمد الشبلي (@ahmedalshibli00) February 29, 2020

وبينما ذكر ناشطون أن هذه الرياضة موروث شعبي وتستهوي كثير من شباب الباطنة من بركاء إلى شناص وكذلك ولاية السيب، قال آخرون إن هذا المقطع ليس في سلطنة عمان وحدث بدولة خليجية مجاورة مشيرين إلى أنها إمارة الفجيرة الاماراتية.

شاهد ايضاً: “شاهد” إماراتي حاقد يفجر غضب العُمانيين بهذا الفيديو “الوقح” ويسيئ للسلطنة

راعي بلاديه

حقيقة الأمر هذه الرياضة تستهوي كثير من شباب الباطنة من بركاء إلى شناص وكذلك ولاية السيب ، اعتقد بأن نسبة كبيرة جداً من هؤلاء الشباب مهتمين بالمناطح وأكثرهم لا يعملون في القطاع الخاص أو العام ، ويعتبرون المناطح مصدر دخل لهم ولأسرهم تغنيهم عن الذل . — بحر الزين (@OMANSS990099) February 29, 2020

هذا في دوله خليجيه مجاوره اخي محمد امس

بالفعل. يجب. ان تهتفي هذه العاده — جاسم البلوشي (@jaseembalochi) February 29, 2020

نشطاء أكدوا على أنه حتى لو كان المقطع من خارج السلطنة فإن مثل هذه الممارسات تحدث في بعض الولايات العمانية، مطالبين السلطات بالتدخل لوقفها أو تنظيمها بشكل يضمن سلامة المواطنيين.

سواءً في دولة أخرى او في بلدنا؛ لماذا لم توجه رسالة الى الجهات المعنية لمنع هذه الظاهرة؟!؟ كونها منتشرة عندنا كثيرًا وخصوصاً شمال الباطنة

التمثيل بالحيوان شي مش طيب، يجب منع هذه الظاهرة وايقافها — عُماني قابوسي OmQaboosi (@OmQaboosi) February 29, 2020

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb