20 مليون دولار سلمها للفائز.. “شاهد” ماذا فعل الملك سلمان عندما حاولت سعودية تقبيله في بطولة سباق الخيل

أثارت الفارسة السعودية، سارة الصباح، جدلاً واسعاً، بعد محاولتها تقبيل يد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال حضوره ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض.

وظهرت الفارسة الصباح، وهي تستقبل الملك سلمان الذي حضر للمشاركة في البطولة العالمية، إذ بها تصافحه وتحاول تقبيل يده، الا أنه تدارك الامر ورفض سريعاً خطوتها، الامر الذي أدخلها في موقف لا تحسد عليه بعد رصد الكاميرات لها.

..

الفارسة سارة الصباح مقبلة للسلام على الملك سلمان رفض تقبيلها ليده ♥️🇸🇦#كاس_السعوديه pic.twitter.com/M2Iq6CzjXj — فايز الشمري 🇸🇦 (@Faeez3699) February 29, 2020

وسخر مغردون سعوديون من الفارسة الصباح، معتبرين أنها “فاهمة تقبيل اليد بشكل خاطئ”، فيما انتقد اخرين حركتها من الاساس.

شاهد ايضاً: ابن سلمان حرم القطريين من بيت الله فجاء كورونا ليعزل السعودية عن العالم ويمنع الحج واتجاه لإلغاء صلاة الجماعة!

هي فاهمه غلط تقبيل اليد ٠ — ‏﮼🇰🇼عبدالله بن ضاري (@abdalla_mobarek) February 29, 2020

حركتها مالها داعي مهما كان يبقى غريب عليها ولا يجوز تحب يده — 🧜🏼‍♀️ (@tt_2024) February 29, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها الإعلام السعودي، الملك سلمان، وهو في مضمار السباق الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز.

ويظهر الملك وهو يلوح لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكانه المخصص.

“أغلى جوائز سباقات الخيل”

وتصل جوائز السباق، الذي يشارك فيه فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية إلى 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

بالفعل كان حفلاً رائعاً لهذا اليوم وأمسية جميلة بإنتصار ماكسيموم سيكيورتي في أول نسخه لكأس السعودية. 🙌 pic.twitter.com/7UibbIXecY — The Saudi Cup – كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وسلم الملك كأس بطولة “كأس السعودية”، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار.

سباق رائع، نتيجه مذهله!

ماكسيموم سيكيورتي يحسم المنافسه لصالحه للفوز بأغنى سباق في العالم، كأس السعودية.

التبريكات للملاك والمدرب والفارس. pic.twitter.com/thEgFUPZEI — The Saudi Cup – كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وحصل على المركز الأول في البطولة الجواد الأمريكي “ماكسيمم سكيورتي” المملوك لشركة “كولمور”، بعدما نجح فارسه “جي بي ماجنير” في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb