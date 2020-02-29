20 مليون دولار سلمها للفائز.. “شاهد” ماذا فعل الملك سلمان عندما حاولت سعودية تقبيله في بطولة سباق الخيل

أثارت الفارسة السعودية، سارة الصباح، جدلاً واسعاً، بعد محاولتها تقبيل يد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال حضوره ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض.
وظهرت الفارسة الصباح، وهي تستقبل الملك سلمان الذي حضر للمشاركة في البطولة العالمية، إذ بها تصافحه وتحاول تقبيل يده، الا أنه تدارك الامر ورفض سريعاً خطوتها، الامر الذي أدخلها في موقف لا تحسد عليه بعد رصد الكاميرات لها.
وسخر مغردون سعوديون من الفارسة الصباح، معتبرين أنها “فاهمة تقبيل اليد بشكل خاطئ”، فيما انتقد اخرين حركتها من الاساس.
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وأظهرت مقاطع فيديو، بثتها الإعلام السعودي، الملك سلمان، وهو في مضمار السباق الذي يحمل اسم الملك عبدالعزيز.
ويظهر الملك وهو يلوح لعدد من الحضور الذين هتفوا له من على مدرج المضمار، بعبارات ترحيبية وأدعية، قبل أن يجلس في مكانه المخصص.
“أغلى جوائز سباقات الخيل”
وتصل جوائز السباق، الذي يشارك فيه فرسان وفارسات على خيول ذات شهرة عالمية إلى 29 مليون دولار، وتعد من أغلى جوائز سباقات الخيل عالميا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وسلم الملك كأس بطولة “كأس السعودية”، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، لملاك الجواد الفائز بالمركز الأول، وقيمتها 20 مليون دولار.
وحصل على المركز الأول في البطولة الجواد الأمريكي “ماكسيمم سكيورتي” المملوك لشركة “كولمور”، بعدما نجح فارسه “جي بي ماجنير” في التفوق على فرسان منافسين من السعودية، والمملكة المتحدة، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزيلندا، وكندا، وسويسرا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.
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شف شف شف بالله كيف مستوى التفكير.. هالعجيز طاقع المويه.. قام يسحب يده من مره لاتقبللها.. هذا وهيه فارسه على بالهم وهو ينقاله ملك.. لا ولف وبغى يمشي وتسليم الجوايز للفايزين لسه ماخللص.. كخخخخخخ.. عودو لفوه ورجعوه رجعوه يكمل هههههههههههه وتحصلهم سنة قاعدين يدرسونه ع الحركة.. بس اما اللفه جت عفوية ماهي مدروسة ولكن وش سالفة هاللفة الزعلانة مايندرى..
اله تكفى ياطاقع الموية خلها تحب على يدك لاتكسر بخاطرها.. اعتبرها آخر مره هههههههههههه هههههه ههههه شر البلية صدق..