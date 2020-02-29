طواف الامارات
طواف الامارات
Imageالهدهد

كورونا يحتجز مئات الدراجين بينهم فريق اسرائيلي بفندق في أبوظبي ويُنهي طواف الإمارات

كتب وطن
0

عَلِقَ في أحد فنادق أبوظبي مع مئات الدراجين الآخرين إثر اكتشاف إصابتين بفيروس “” بين طاقم فريق إيطالي مشارك في سباق “طواف الإمارات” للدراجات الهوائية.

وقرر إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته، وكان الطواف انطلق الأحد الماضي، وكان ينتظر أن يختتم اليوم السبت.

وتم تطبيق حجر صحي على المشاركين في السباق داخل الفنادق التي يقيمون فيها، وبينهم طاقم فريق “Israel Startup Nation” الإسرائيلي.ض

ومن بين أعضاء الفريق الإسرائيلي الدراج عومر غولدشتاين ومالكاه سيلفان أدامز ورون براون، وفق القناة الـ (12) الإسرائيلية.

وارتفع عدد الإصابات في الإمارات بفيروس كورونا 21 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

وزير الصحة في سلطنة عمان يكشف عدد الأشخاص في الحجر الصحي بسبب كورونا ..وتطور حالات…

الهدهد

“شاهد” طريقة تعقيم طلبة المدارس في لبنان خشية من فيروس كورونا تثير الجدل!

الهدهد

“خسرنا موسم الصيف والشتاء معا “.. معلومات صادمة حول خسائر الامارات جراء…

الهدهد

هل التقى مستشار “بن زايد” الهارب العُماني في لندن سعيد جداد وأصبح…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.