كورونا يحتجز مئات الدراجين بينهم فريق اسرائيلي بفندق في أبوظبي ويُنهي طواف الإمارات

عَلِقَ فريق دراجين إسرائيليين في أحد فنادق أبوظبي مع مئات الدراجين الآخرين إثر اكتشاف إصابتين بفيروس “كورونا” بين طاقم فريق إيطالي مشارك في سباق “طواف الإمارات” للدراجات الهوائية.

وقرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء السباق قبل مرحلتين من نهايته، وكان الطواف انطلق الأحد الماضي، وكان ينتظر أن يختتم اليوم السبت.

وتم تطبيق حجر صحي على المشاركين في السباق داخل الفنادق التي يقيمون فيها، وبينهم طاقم فريق “Israel Startup Nation” الإسرائيلي.ض

ومن بين أعضاء الفريق الإسرائيلي الدراج عومر غولدشتاين ومالكاه سيلفان أدامز ورون براون، وفق القناة الـ (12) الإسرائيلية.

وارتفع عدد الإصابات في الإمارات بفيروس كورونا 21 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء.