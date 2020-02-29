“شاهد” فنان كويتي يصدم منظمة الصحة العالمية من داخل الحجر الصحي الخاص بكورونا في الكويت

نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، مقطعا مصورا من داخل الحجر الصحي الخاص بكورونا في الكويت لاقى تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

“بوشهري” الذي دخل الحجر الصحي بعد عودته من إيران، للتأكد من عدم انتقال الفيروس له نشر مقطعا مصورا من غرفة بفندق 5 نجوم في الكويت مثنيا على جهود الحكومة الكبيرة ومعاملتها الطيبة للمتواجدين بالحجر.

وقال “بوشهري” مستعرضا فخامة الغرفة داخل الفندق الـ5 نجوم: “ولا دولة في العالم حطت رعاياها بفندق 5 نجوم.. منظمة الصحة العالمية مصدومة”

وكان حساب “المجلس” عبر موقع “تويتر” نشر قبل أيام، وهو حساب حكومي كويتي خاص بنشر كل ما يخص المواطن الكويتي، صورة لعبد الله بوشهري وهو يرتدى الكمامة في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوب الكويت.

ويخوض “بوشهري” أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس “كورونا”، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يوما المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة، تسجيل حالتين جديدتين للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 45 شخصا.

وقالت وكيلة الصحة العامة بثينة المضف، في مؤتمر صحفي، إن “جميع المصابين بحالة جيدة”.

وأضافت “لدينا كوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة ولم يتم الاستعانة بأي كوادر من الخارج”، وأوضحت أن “الحالتين هما من المخالطين للمصابين القادمين من إيران قبل الإعلان عن تفشى الوباء”.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة من أجل الحفاظ على صحة الجمیع ومنع انتشار الفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.