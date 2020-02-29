فضيحة على الملأ.. “شاهد” ضربة لم يتوقعها النظام الإماراتي أبداً من قلب أبوظبي وجهتها روائية مصرية شهيرة

في ضربة لم يتوقعها النظام الإماراتي أبدا باغتت روائية مصرية شهيرة محمد بن زايد، بتوجيه انتقادات حادة للإمارات ومصر من قلب أبوظبي أثناء مشاركتها بالنسخة الأولى من مهرجان “هاي أبوظبي”.

الروائية المصرية الشهيرة “أهداف سويف” استغلت فرصة صعودها على منصة المهرجان بأبوظبي لتقوم بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر والإمارات، غير آبهة بالمشاكل التي قد تلاحقها فيما بعد بسبب تصريحاتها، خاصة وهي داخل دولة الإمارات.

Speaking of Ahmed Mansoor and the responsibility of cultural events to not be used to disguise human rights abuses. @hayfestarabichttps://t.co/HY6vUn3msW pic.twitter.com/BAAxOItn4f — Ahdaf Soueif (@asoueif) February 28, 2020

وبحسب فيديو نشرته “سويف” على صفحتها بتويتر، فقد ظهرت خلال جلسة حوارية مع مدير المهرجانات البريطاني بيتر فلورنس، يوم الأربعاء الماضي، وهي تقول للحضور إنَّ “اثنين من نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين كانا سيحضران لولا أنهما مسجونان ظلماً”.

وأضافت: “من السهل جداً أن تصبح الأحداث الثقافية مثل الغمامة”، مستذكرة ابن شقيقتها علاء عبدالفتاح، المسجون حالياً في مصر بسبب اتهامات تتعلق بنشاطه الحقوقي.

ولعل من بين أشهر هؤلاء المسجونين في الإمارات لممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير عن الرأي، الناشط والشاعر أحمد منصور، والمحامي محمد الركن.

من جانبه أشار موقع “ميدل إيست آي” البريطاني إلى أن مدير المهرجان ستيفن فري وأكثر من 40 شخصية عامة ومنظمة، وقعوا خطاباً يدينون فيه استمرار السلطات الإماراتية في سجن المواطنين للتعبير عن آرائهم.

يطالب الخطاب المفتوح الذي وقَّعته منظمات مثل العفو الدولية ونادي القلم الدولي قبيل المهرجان، السلطات الإماراتية بإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ويُبرِز ما وصفه بأنه تضارب بين دعم وزارة التسامح الإماراتية للمهرجان و “عدم تسامح الدولة مع الأصوات المعارضة”.

يقول الخطاب: “للأسف، تبذل حكومة الإمارات جهداً لإخفاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان أكثر مما تبذله لمعالجة هذه الانتهاكات، وتستثمر بقوة في تمويل ورعاية المؤسسات والفعاليات والمبادرات التي تهدف إلى تصدير صورة إيجابية للعالم”.

استغلت أهداف أيضاً -وهي حاصلة على عدة جوائز في الأدب- اعتلاءها المنصة للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في مصر، بمن فيهم ابن شقيقتها، وقالت: “سطور التعاطف مهمة جداً، وأنا أعلم أنه بالنسبة للأشخاص الذين أعرف أنهم في سجون مصر من المهم للغاية أن نتذكرهم”.

أضافت الروائية المصرية: “من المهم جداً ألا تُستَغَل الفعاليات الثقافية للتعتيم على أوجه الظلم التي انتهت بهم إلى السجن، بل أن تستخدم لتسليط الضوء على قضاياهم”.

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