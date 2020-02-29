“شاهد” فيديو لفعل فاضح بين شاب وخطيبته في الشارع يُشعل مصر!

انتشر مقطع فيديو أثار استهجان الكثيرين في مصر لشاب احتضن خطيبته أمام مدرستها أثناء خروجها منها في محافظة الشرقية .



وأحالت النيابة، الشاب إلى محكمة الجنح؛ لمحاكمته بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح أمام المدرسة .



أما الطفلة فأحالتها النيابة إلى المجلس القومي للطفولة لإعداد تقرير بحالتها، وطلبت من المجلس تقريرا بحالتها الطالبة كونها لم تبلغ السن القانونية.



ويواجه الشاب عقوبة الحبس من يوم حتى 3 سنوات كحد أقصى وهي العقوبة المقررة قانونا لتهمة ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام.

وكانت هناك واقعة سابقة، حيث قررت جامعة الأزهر فصل طالبة بشكل نهائي بعد انتشار مقطع فيديو، لاحتضان شاب لها بجامعة المنصورة.

وتدخل شيخ الأزهر أحمد الطيب وطلب من مجلس التأديب الأعلى للطلاب بجامعة الأزهر إعادة النظر في العقوبة، حيث قرر إلغاء قرار الفصل النهائي، وتخفيف عقوبتها بالاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام فقط.