“لو قوي طالع في الكاميرا”.. “شاهد” سعوديون يتحرشون في فتيات ويثيرون جدلاً واسعاً

دشن سعوديون، هاشتاج حمل وسم #متحرشين_لو_برستيج ، بعد توثيق فتيات سعوديات، لحظة تجمع شبان حولهن عند أحد المراكز التجارية بجدة.
وقالت الفتاة التي كانت تقوم بتصوير المقطع لأحد الشباب: ” لو قوي طالع في الكاميرا”. فيما لم يظهر وجود أي تحرش من قبل الشباب بحسب المقطع الموثق.
وتباينت تعليقات المغردين على الفيديو فالبعض وجه الاتهام للشباب بالتحرش ومخالفة الذوق العام، فيما رأى البعض الآخر أن البنات هم من قاموا بمطاردة الشباب وتصويرهم وتحديهم بأن ينظروا للجوال.
وقال أحد المغردين : “ما أشوف أي متحرشين بالموضوع اللي صاير باختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال .. وأتمنى من أحد الشباب رفع قضية تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي !” وقال آخر: ” إذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الأماكن العامة إلا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين ”.