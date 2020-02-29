“لو قوي طالع في الكاميرا”.. “شاهد” سعوديون يتحرشون في فتيات ويثيرون جدلاً واسعاً

دشن سعوديون، هاشتاج حمل وسم #متحرشين_لو_برستيج ، بعد توثيق فتيات سعوديات، لحظة تجمع شبان حولهن عند أحد المراكز التجارية بجدة.

وقالت الفتاة التي كانت تقوم بتصوير المقطع لأحد الشباب: ” لو قوي طالع في الكاميرا”. فيما لم يظهر وجود أي تحرش من قبل الشباب بحسب المقطع الموثق.

#متحرشين_لو_برستيج ما اشوف اي متحرشين بالموضوع

الي صاير ب اختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال

واتمنى من احد الشباب رفع قضيه تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي ! pic.twitter.com/NmQUgzgmIM — البـّدر (@A_Sultain) February 28, 2020

وتباينت تعليقات المغردين على الفيديو فالبعض وجه الاتهام للشباب بالتحرش ومخالفة الذوق العام، فيما رأى البعض الآخر أن البنات هم من قاموا بمطاردة الشباب وتصويرهم وتحديهم بأن ينظروا للجوال.

#متحرشين_لو_برستيج

يعني انا مو فاهمه هو يتحرش ومطلوب مني اسكت اذا القانون ما ياخذ لي حقي مغتصبين احكمو عليهم ثلاث سنوات وبعد يجيني واحد يقولي استري عليه ليه؟ احنا نغلط اوك بس مو مجرمين والمتحرش مجرم واللي يدافع عنه بعد مجرم عشان كذا لازم كلنا ننزل صورهم ونستر عليهم pic.twitter.com/aIQzmgF9mT — ♀ (@toha9091) February 29, 2020

#متحرشين_لو_برستيج

سلمان العمري اختصر كل الكلام اللي بخاطري👌

البنت الطبيعيه العاقله السويه العايديه اذا راحت مكان كله شباب او المكان غير مناسب تمشي خلاص

لكن اللي تجلس



البنت اللي تروح مكان كله شباب وفيه متحرشين ..

وماتبي احد يتحرش فيها ترى تقدر ترجع وتقدر تمشي .. pic.twitter.com/WiDPiOWx46 — ‏𝚂𝙰𝙻𝙼𝙰𝙽 💙 (@5rBoOo6e) February 29, 2020

يبنات استرو عليهم الستر ثم الستر ثم الستر وهذي صورهم يبنات استرو عليهم هم متحرشين لو برستيج استرو عليهم #متحرشين_لو_برستيج pic.twitter.com/ISed0woIRi — wedad (@r23rl) February 29, 2020

وقال أحد المغردين : “ما أشوف أي متحرشين بالموضوع اللي صاير باختصار مبسط البنات جالسين يطاردون العيال ويتحدونهم يلتفتون للجوال .. وأتمنى من أحد الشباب رفع قضية تشهير ونشوف وقتها وشلون التحدي يكون ونشوف مين القوي !” وقال آخر: ” إذا لم يكن الأدب وحسن الخلق نتاج التربية المنزلية المأخوذة من التعاليم الاسلامية فلن يكون هناك أدب في الأماكن العامة إلا بتطبيق القوانين الصارمة التي تحمي الجميع ومن الجنسين ”.