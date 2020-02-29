خبر إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا يغزو مواقع التواصل .. ونجله يكشف ما حدث

غزت مواقع التواصل الإجتماعي أنباءً عن إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا الأمر الذي دفع نجله للخروج عن صمته والردّ على ما أشيع.

ونفى المخرج رامي إمام، نجل الفنان صحة ما ينشر عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد.

وقال رامي: “الزعيم عادل إمام بخير… وشكراً لكل من سألوا عنه، وكل ما حدث نزلة برد، وليس أي شيء آخر، وهو بخير”.

وأشار إلى أنه حضر بدلاً من والده تكريمه في الدورة الـ68 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما .

وأعلنت السلطات أن مصر “خالية من الإصابات بفيروس كورونا”، بعد تأكيد شفاء الحالة الوحيدة المشخصة للإصابة بالمرض.

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يأتي ذلك، على الرغم من تقارير إعلامية دولية أفادت بأن شخصين تم تشخيص إصابتهما بالفيروس في فرنسا، كانا قد عادا مؤخراً من رحلة إلى مصر، وهما في حالة خطيرة.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت الخميس عن إصابة شخصين بالمرض بعد عودتهما من مصر، قبل أن ترفع العدد في اليوم التالي إلى ستة حالات.

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