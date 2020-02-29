جريمة قتل وقعت قبل 18 عاماً في عمان تعود للواجهة مجدداً بتفاصيل صادمة

كشف الأمن الأردني تفاصيل جريمة قتل وقعت قبل 18 عاما في منطقة النزهة في العاصمة الأردنية عمان.

وكان عُثر على جثة شخص في منزله وقد تم طعنه عدة طعنات أدت لمقتله على الفور، ولم يتم تحديد القاتل في حينها وتم تقييد القضية ضد مجهول.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن معلومة عن وردت لتقود لمرتكب الجريمة.

وأوصلت التحقيقات إلى الاشتباه بأحد الأشخاص وتم إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه في العام 2002 قام وبتحريض من شخص آخر بالدخول لمنزل المجني عليه بقصد السرقة، و بعد أن شاهده المجني عليه قام بطعنه عدة طعنات أدّت لمقتله على الفور، وفرّ هو من المكان.

ويضيف الناطق أنه تم إيجاد عينات التقطت في حينه من مسرح الجريمة، وجرى أخذ عينات من الشخص المقبوض عليه، وإرسالها لإدارة المختبرات والأدلة الجُرمية، وبفحصها تطابقت العينات الملتقطة من مسرح الجريمة عام 2002 مع العينات المأخوذة من الشخص المتهم.

وتم تحويل القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرّر توقيف المقبوض عليه 14 يوماً في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد، كما وقرّر توقيف الشخص المحرّض على القضية بعد إلقاء القبض عليه.