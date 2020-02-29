خليفة بن حمد
خليفة بن حمد
الهدهد

تعليق ناري من شقيق أمير قطر على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان جلط دول الحصار

كتب خاص "وطن"
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علق خليفة بن حمد، شقيق أمير تميم بن حمد، على الاتفاق التاريخي المنوي توقيعه في الدوحة بين أمريكا وحركة الافغانية.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدة التي رصدتها “وطن”، ( دبلوماسية الحكمة لها رجالها، ولهذا أصبحت الدوحة حاضنة السلام وراعية الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان ).

وقال مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية السبت إن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وأثارت تغريدة شقيق الذباب السعودي والامارات، الذي أطلق العنان له لمهاجمة قطر بعد دورها التاريخي في نهاية الحرب في افغانستان.

وتصدى مغردون لهذيان الذباب السعودي والاماراتي، الذي تطاول على السيادة القطرية، مؤكدين على أن سبب حقد أبوظبي على الدوحة هو رفض طالبان الوساطة الاماراتية والاصرار على الوساطة القطرية.

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