تعليق ناري من شقيق أمير قطر على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان جلط دول الحصار

علق خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر تميم بن حمد، على الاتفاق التاريخي المنوي توقيعه في الدوحة بين أمريكا وحركة طالبان الافغانية.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وقال الشيخ خليفة بن حمد في تغريدة التي رصدتها “وطن”، ( دبلوماسية الحكمة لها رجالها، ولهذا أصبحت الدوحة حاضنة السلام وراعية الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان ).

دبلوماسية الحكمة لها رجالها ، ولهذا أصبحت الدوحة حاضنة السلام وراعية الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان. ✌🏻 — خليفة بن حمد (@KHK) February 29, 2020

وقال مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية السبت إن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وأثارت تغريدة شقيق أمير قطر الذباب السعودي والامارات، الذي أطلق العنان له لمهاجمة قطر بعد دورها التاريخي في نهاية الحرب في افغانستان.

لستم إلا مكتب خلفي للتخريب و المفاوضات احيانا ، فلا تصدق نفسك دبلوماسي و راعي سلام 😅 — الفيصل (@_AAH_sa) February 29, 2020

وراعية ايران وراعية كردوان وراعية القاعدة الامريكية والعذبة😂 — الغووووول (@tMpNIB7rErDeAkM) February 29, 2020

كعبة المهزوم 🤣 — AHMED (@alsyaaf) February 29, 2020

تصحيح : دبلوماسية الفلوس لها رجالها🤣🤣🤣 — Faraj⚖️ (@FarajAlkhulaifi) February 29, 2020

وتصدى مغردون لهذيان الذباب السعودي والاماراتي، الذي تطاول على السيادة القطرية، مؤكدين على أن سبب حقد أبوظبي على الدوحة هو رفض طالبان الوساطة الاماراتية والاصرار على الوساطة القطرية.

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بعدما برأته النيابة العامة زورا من المشاركة في جريمة اغتيال الصحفي جمال #خاشقجي. — 🌐اليمن_دوت_كوم YEMEN.COM (@YENEN_COM) February 29, 2020

قطر سباقة لنشر السلام هنيئاً لنا هذه القيادة الحكيمة وسط دول تسعى لنشر الفتن في المنطقة . #قطر — بو محمد #قطر🇶🇦🇰🇼🇴🇲🇹🇷🇮🇷 (@patriot_QTR) February 29, 2020