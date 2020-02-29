النداء الأخير للعُمانيين في إيران وجهته سفارة السلطنة بطهران.. وهذا ما جاء فيه

وجهت سفارة سلطنة عمان بطهران النداء الأخير للعُمانيين المتواجدين في إيران، التي توحش بها فيروس كورونا القاتل وخرج عن السيطرة.

ودعت السفارة المواطنين العمانيين المتواجدين في إيران للتوجه إلى شيراز وتأكيد حجوزاتهم لرحلة طيران تابان الإيرانية المقررة يوم الثلاثاء المقبل من شيراز إلى مسقط.

وأكدت السفارة إلغاء الرحلة التي كانت مقررة يوم الإثنين المقبل من مشهد إلى مسقط لعدم وجود مواطنين، وأن رحلة شيراز إلى مسقط هي الرحلة الأخيرة قبل إيقاف جميع الرحلات.

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من جانبها أكدت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، اليوم السبت، أن أكثر من 600 من مواطنى السلطنة فى إيران عادوا إلى البلاد منذ تاريخ 25 فبراير الجاري، وكتبت الخارجية العمانية ـ فى تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع (تويتر) – “أن الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى هناك”، مضيفة أن رحلات الطيران ستتوفر غدا الأحد من مدينة “شيراز”، ويوم الاثنين من “مشهد”، والثلاثاء من شيراز.

وكانت وزارة الصحة بالسلطنة، أعلنت قبل يومين تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة فى السلطنة 5 حالات، وجميع الحالات فى حالة صحية مستقرة ولا توجد أى وفيات.

يشار إلى أن المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أعلن في وقت سابق عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، في إيران إلى 43 شخصا وإصابة 593 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

وأشارت مواقع إيرانية إلى وفاة نائب فى البرلمان، بينما أعلنت 23 مدينة أمس إلغاء صلاة الجمعة في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

ويتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتي وفاة 20 فبراير الجاري، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

ووصل الفيروس إلى داخل قصر الحكم الإيراني حتى أصاب نائبة الرئيس حسن روحاني.

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