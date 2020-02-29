“شاهد” إماراتي حاقد يفجر غضب العُمانيين بهذا الفيديو “الوقح” ويسيئ للسلطنة

تسبب مواطن إماراتي في موجة غضب واسعة بين العُمانيين بعد ظهوره في مقطع مصور أساء فيه لعلم السلطنة، واعتبره العُمانيون إهانة لهم غير مقبولة مستنكرين وقاحته.

ويظهر المقطع الذي نشره عُمانيون بتويتر المواطن الإماراتي وهو يوثق بالفيديو الدول المشاركة ببطولة الفروسية في السباق الذي أقيم على مضمار العين الاماراتي ، بعد أعلام هذه الدول والإشارة إليها.

علموا هذا الحمار

هذا بيرق خير دار



اسمها الدره #عُمان

مايغطيها الغبار



مايلامون العبيد

يجهلوا رمز الحرار#حارث pic.twitter.com/TFo0gsgTVS — حارث الصلتي (@harith1177) February 29, 2020

وبدأ الشاب الإماراتي بذكر علم السعودية ثم الإمارات والبحرين، وعندما وصل لعلم سلطنة عُمان تجاهله قائلا:”ما أدري شو علم هذا” واستكمل ذكر أعلام الدول الأخرى المشاركة.

وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين العُمانيين، الذين رأوا أن تصرفه هذا متعمدا وفيه إساءة كبيرة للسلطنة وشعبها مطالبين اتحاد الفروسية العماني بالرد.

أعيد الفيديو و استغرب من هالحثاله.. ليش ما في ردة فعل من اتحاد الفروسيه….. — Umayham55 (@umayham55) February 29, 2020

هذا اللي جالس يتكلم و يعلق على اسماء الإعلام ما فيه ادب و لا احترام و للأسف قلة تربية و كل اناء ينضح بما فيه — جواهر الحارثية (@1fc7b19c36e7474) February 29, 2020

المهم.حافظ علم عمه ترامب

نسخه خاصه للمنبطحين

بالاخص مزدوجين الولاء — a7MeD⁴ (@3rooh7) February 29, 2020

يشار إلى أن الحصانان عارف وصلب للخيالة السلطانية بعمان فازا بالمركز الأول في السباق الذي أقيم على مضمار العين الاماراتي، فتوج الحصان عارف بالمركز الأول في منافسات الشوط الثالث والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة (1000) متر بقيادة الفارس تشوبان مازور.

كما حصل على المركز الثالث الحصان المبهر للخيالة السلطانية بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي .

وظفر الحصان صلب للخيالة السلطانية بعمان بالمركز الأول في منافسات الشوط الخامس والذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة (2000) متر بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي.

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