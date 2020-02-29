“شاهد” إماراتي حاقد يفجر غضب العُمانيين بهذا الفيديو “الوقح” ويسيئ للسلطنة

تسبب مواطن إماراتي في موجة غضب واسعة بين العُمانيين بعد ظهوره في مقطع مصور أساء فيه لعلم السلطنة، واعتبره العُمانيون إهانة لهم غير مقبولة مستنكرين وقاحته.
ويظهر المقطع الذي نشره عُمانيون بتويتر المواطن الإماراتي وهو يوثق بالفيديو الدول المشاركة ببطولة الفروسية في السباق الذي أقيم على مضمار العين الاماراتي ، بعد أعلام هذه الدول والإشارة إليها.
وبدأ الشاب الإماراتي بذكر علم السعودية ثم الإمارات والبحرين، وعندما وصل لعلم سلطنة عُمان تجاهله قائلا:”ما أدري شو علم هذا” واستكمل ذكر أعلام الدول الأخرى المشاركة.
وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين العُمانيين، الذين رأوا أن تصرفه هذا متعمدا وفيه إساءة كبيرة للسلطنة وشعبها مطالبين اتحاد الفروسية العماني بالرد.
يشار إلى أن الحصانان عارف وصلب للخيالة السلطانية بعمان فازا بالمركز الأول في السباق الذي أقيم على مضمار العين الاماراتي، فتوج الحصان عارف بالمركز الأول في منافسات الشوط الثالث والذي خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة (1000) متر بقيادة الفارس تشوبان مازور.
كما حصل على المركز الثالث الحصان المبهر للخيالة السلطانية بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي .
وظفر الحصان صلب للخيالة السلطانية بعمان بالمركز الأول في منافسات الشوط الخامس والذي خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة (2000) متر بقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي.
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