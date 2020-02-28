هل مات المشير طنطاوي حزناً على المخلوع مبارك.. #طنطاوي_مات يتصدر الترند دون أي بيانات رسمية

دشن ناشطون مصريون، هاشتاج حمل وسم #طنطاوي_مات ، بعد انتشار خبر عن وفاة المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع أثناء ثورة 25 يناير.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حتى اللحظة، تؤكد وفاة طنطاوي الذي ترأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسلم السلطة في البلاد عقب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011.

هاشتاج #طنطاوي_مات يتصدر تويتر في مصر

ولا بيانات رسمية تؤكد وفاته

نياشينك اخلع pic.twitter.com/wd8NoHXiq5 — شؤون إسلامية | Islamic Affairs (@Shuounislamiya) February 29, 2020

وفي وقت سابق، نفت بعض المصادر، الشائعات التي ترددت عن وفاة المشير طنطاوي، بعد معاناته من وعكة صحية، تسببت في غيابه عن جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

سيادة المشير #طنطاوي

بخير حتي تعلن القياده العسكريه نباوفاته

🤓🤓 pic.twitter.com/us45e94MCI — 👸🍓فہريہدة مہنہ نہوعہيہ🍎👑 (@fareda5121) February 29, 2020

كل ما حد من الظلمه يموت هنترحم على الدكتور مرسى بردو الله يرحمك يا حبيبي ويحشرنا معاك فى الاخره يارب 🤲🌺 #طنطاوي_مات pic.twitter.com/q7WgrNBe9b — حازمون🌙🇪🇬 (@abohamz04262651) February 29, 2020

ف اخبار ان طنطاوى مات😂

غالبا فبراير عايز يصالحنا ع اللى عملوا فينا السنين اللى فاتت كلها😂

ده هيبقى فبراير الابيض ده ولا ايه#طنطاوى_مات



يلا الناس بتوع له ما له وعليه ما عليه يجهزوا عندكم طالعه😂 pic.twitter.com/tIrHUMLP4v — Ahmed Elsharkawy (@Elsharkawy9393) February 29, 2020

#طنطاوي_مات لو مات ف فجهنم بآذن الله ولو لسه عايش ف ربنا يطول ف عمرك وتعيش مذلول زى الكلب بمرضك يارب العالمين شهداء بورسعيد و ماسبيرو ومحمد محمود ف الجنة بآذن الله pic.twitter.com/uyijlRlSt2 — محمود حمدى (@dLEbMb9eT1zTJzU) February 29, 2020

ومع ذلك، نعى المشير طنطاوي، الخميس، مبارك، ونشر نعيا في إحدى الصحف، قال فيه: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَا إِلَيهِ راجِعونَ.. المشير حسين طنطاوي ينعي بمزيد من الحزن والأسى السيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي عمل وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وولد لأسرة مصرية نوبية، وتخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة.

وكان الاعلامي وعضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري رجح أن يكون غياب المشير محمد حسين طنطاوي عن الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس المخلوع حسني مبارك، يعود إلى المرض الذي ألم به مؤخرا.

وشدد بكري على أنه لا يتصور سببا آخر غير ذلك، لافتا في هذا السياق إلى أن جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك حملت عدة رسائل، رأى أن فحواها يقول: “إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاملت بشكل حضاري مع رئيس سابق لا أحد يستطيع أن يشكك في وطنيته، خاصة أن هذا الرئيس حمى البلاد من الفوضى عندما تخلى عن السلطة وسلم القيادة إلى القوات المسلحة”.

وقارن بكري بين جنازتي مبارك ومرسي، مشيرا إلى أن الفارق يتمثل في أن “مبارك حافظ على مؤسسات البلد، ولكن غيره سعى لإثارة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لتحل محلها جماعة الإخوان”.

ورأى الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، أن جنازة الرئيس المصري الأسبق حملت رسالة ثالثة عنوانها أن مبارك “هو أحد أبطال حرب أكتوبر 1973”.

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