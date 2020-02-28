هل التقى مستشار “بن زايد” الهارب العُماني في لندن سعيد جداد وأصبح “اللعب على المكشوف”؟!
ذكر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أنّه التقى في العاصمة البريطانية حيث يتواجد بمن أسماهم أعضاء في “المعارضة الخليجية”.
ووصف عبدالخالق عبدالله لندن بأنّها “عاصمة المعارضة الخليجية” والتقى ببعضهم خلال اليومين الماضيين.
من جهته، اعتبر حساب عماني شهير بموقع “تويتر” أنّه لا يوجد في بريطانيا معارضين من دول الخليج “ولكن يوجد هاربين من العدالة تسميهم الإمارات معارضين وترسل لهم المستشارين للجلوس معهم”.
واعتبر حساب “أبومستهيل” أن من يتواجدون في لندن والذين التقاهم مستشار محمد بن زايد “خليجيين هاربين من دولهم بسبب قضايا سرقة ونهب واختلاس”، ووصفهم “عبدالله” بـ”المعارضين”
وقال: “هنا يتضح من يدعم هؤلاء بالأموال ليسبوا ويقدحوا في أوطانهم”.
وأضاف حساب “أبومستهيل” أن مستشار محمد بن زايد التقي العماني الهارب “سعيد جداد” في لندن، لافتاً إلى أنّ الأخير يسب ويشتم السلطان الراحل قابوس بن سعيد .
وتساءل “أبومستهيل”: ” لماذا يرسل محمد بن زايد مستشاره عبدالخالق عبدالله ليلتقي بالهاربين من دول الخليج إلى لندن؟ وما الهدف من هذا الدعم الموجه لهذه الفئة؟”.
ويُتهم سعيد جداد -الذي لا يتوقف عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، بتلقي توجيهات إماراتية بذلك عدا عن الدعم المادي الذي يصله لمواصلة الهجوم، إذ لم يتوقف عن الإساءة للسلطان قابوس حتّى بعد رحيله .