هل التقى مستشار “بن زايد” الهارب العُماني في لندن سعيد جداد وأصبح “اللعب على المكشوف”؟!

ذكر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أنّه التقى في العاصمة البريطانية حيث يتواجد بمن أسماهم أعضاء في “المعارضة الخليجية”.

بريطانيا التي اغادرها: 1 اعلنت عن 16 حالة #كورونا 2 تجاوزت الاحتقان الحاد الذي صاحب بريكست 3 لديها حكومة مستقرة ورئيس وزراء قوي سيبقى حتى 2023 4 حكومة بوريس جونسون تكن تقديرا خاصا للامارات 5 لندن هي عاصمة المعارضة الخليجية والتقيت ببعضهم خلال اليومين الماضيين 6 FT صحيفتي المفضلة pic.twitter.com/nr3Hh2sKxg — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) February 28, 2020

ووصف عبدالخالق عبدالله لندن بأنّها “عاصمة المعارضة الخليجية” والتقى ببعضهم خلال اليومين الماضيين.

من جهته، اعتبر حساب عماني شهير بموقع “تويتر” أنّه لا يوجد في بريطانيا معارضين من دول الخليج “ولكن يوجد هاربين من العدالة تسميهم الإمارات معارضين وترسل لهم المستشارين للجلوس معهم”.

أكد مستشار محمد بن زايد الدكتور عبدالخالق عبدالله عبر حسابه في تويتر بأنه التقى معارضين خليجيين في لندن. جدير بالذكر بأنه لا يوجد معارضين من دول الخليج في لندن ولكن يوجد هاربين من العدالة ولكن الإمارات تسميهم معارضين وترسل لهم المستشارين للجلوس معهم. pic.twitter.com/akjWYnE7Wz — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 28, 2020

واعتبر حساب “أبومستهيل” أن من يتواجدون في لندن والذين التقاهم مستشار محمد بن زايد “خليجيين هاربين من دولهم بسبب قضايا سرقة ونهب واختلاس”، ووصفهم “عبدالله” بـ”المعارضين”



وقال: “هنا يتضح من يدعم هؤلاء بالأموال ليسبوا ويقدحوا في أوطانهم”.

عبدالخالق الإماراتي يؤكد في تغريداته بأنه ذهب إلى لندن ليلتقي بعض الخليجيين الهاربين من دولهم بسبب قضايا سرقة ونهب واختلاس وغيرها ويصفهم بالمعارضين… هنا يتضح من يدعم هؤلاء بالأموال ليسبوا ويقدحوا في أوطانهم. pic.twitter.com/xfcawDaYiC — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 28, 2020

وأضاف حساب “أبومستهيل” أن مستشار محمد بن زايد التقي العماني الهارب “سعيد جداد” في لندن، لافتاً إلى أنّ الأخير يسب ويشتم السلطان الراحل قابوس بن سعيد .

مستشار محمد بن زايد يلتقي سعيد جداد الذي يسب ويشتم مولانا السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه ويدعى مستشار بن زايد بأنه التقى معارضين خليجيين في لندن.



حسبي الله ونعم الوكيل أصبح شغلهم معلن وعلى المكشوف. pic.twitter.com/6BtkvA2wTd — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 28, 2020

وتساءل “أبومستهيل”: ” لماذا يرسل محمد بن زايد مستشاره عبدالخالق عبدالله ليلتقي بالهاربين من دول الخليج إلى لندن؟ وما الهدف من هذا الدعم الموجه لهذه الفئة؟”.

لماذ يرسل محمد بن زايد مستشاره عبدالخالق عبدالله ليلتقي بالهاربين من دول الخليج إلى لندن؟ وما الهدف من هذا الدعم الموجه لهذه الفئة؟ حيث أكد المستشار عبدالخالق بأنه التقى مجموعة منهم في العاصمة البريطانية خلال شهر فبراير من عام 2020م. pic.twitter.com/0MPqZ05hrh — أبو مستهيل (@abu_musthil) February 28, 2020

ويُتهم سعيد جداد -الذي لا يتوقف عن الإساءة للمسؤولين العُمانيين-، بتلقي توجيهات إماراتية بذلك عدا عن الدعم المادي الذي يصله لمواصلة الهجوم، إذ لم يتوقف عن الإساءة للسلطان قابوس حتّى بعد رحيله .