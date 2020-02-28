معاذ العمري يتخذ قراراً “صادماً” يخصّه وخطيبته ديانا كرزون لن يتراجع عنه “الا بالموت”

أثارت تعليقات الأردنيين وسخريتهم من خطوبة الإعلامي معاذ العمري من الفنانة ديانا كرزون غضبه ودفعته لاتخاذ قرار قائلاً إنه لن يتراجع عنه “الا بالموت”.كما قال

ومن المقرر حسب ما ذكر معاذ العمري سابقاً أن تكون “الجاهة” لخطوبة الفنانة الأردنية ديانا كرزون اليوم الجمعة .

وقال العمري إنه قرر التوجه الى المدعي العام لتقديم شكاوى بحق كل من أساء اليه وإلى ديانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر في منشورٍ حذفه لاحقاً أنه لا يتقبّل أي شيء متعلق بحياته الخاصة.

ولقي خبر إعلان خطوبة معاذ العمري وديانا كرزون حالةً من الجدل وتعليقاتٍ متباينة بين المغردين الأردنيين بمواقع التواصل الإجتماعيّ.

وقالت ديانا كرزون عن معاذ العمري بعد الكشف عن الارتباط بينهما: “شعر بقوتي وقدرتي على المواءمة بين الأسرة والعائلة والعمل”.

وأكدت أنها أرادت هي ومعاذ ليظل خبر عقد قرانهما للإعلام، “لكن محبة الناس هي من نشرت الخبر بهذه السرعة”. بحسب “كرزون”



وأشادت بالطاقة والقوة التي منحها إياها معاذ العمري، للاستمرار في مشوارها الفني.



وقالت إن ارتباطها في الحياة الجديدة والزواج لن يعرقل حياتها الفنية.



وفازت ديانا كرزون بلقب برنامج “سوبر ستار العرب” عام 2003 بعد نجاحها في الوصول الى النهائيات.