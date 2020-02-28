محكمة بريطانية توجّه ضربة لحاكم دبي .. وهذا أوّل انتصار للأميرة هيا بنت الحسين

وجّهت محكمة بريطانية ضربةً لحاكم دبي محمد بن راشد حيث خسر استئنافاً ضد قرار بنشر تفاصيل حكمين قضائيين يتعلقان بنزاع على الحضانة مع زوجته الأميرة هيا بنت الحسين.

وقالت وكالة رويترز، إن محكمة الاستئناف في لندن قضت الجمعة بأن الحكمين اللذين صدرا في معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين بشأن الوصاية على طفليهما، لابد أن ينشرا علنا.

وأصدر الحكمين رئيس محكمة الأسرة آندرو ماكفارلين واعتبره ابن راشد “معيبة قانونيا وينبغي عدم نشرها”.

واتفق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على أن الحكمين اللذين أصدرهما ماكفارلين ينبغي عدم نشرهما في الوقت الراهن، قائلين إن الشيخ محمد قد يتقدم بطلب للطعن أمام المحكمة العليا.