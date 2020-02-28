لن تصدق السبب.. رجل أعمال أردني يرفض مغادرة ووهان الصينية التي منها تفشّى كورونا

نشر التلفزيون الصيني “CGTN” الجمعة تقريراً حول رجل أعمال أردني رفض مغادرة مدينة ووهان الصينية، منبع وباء كورونا المستجد، وفوق ذلك تبرّع بتقديم المساعدة لسكان المدينة.

ويُفيد التقرير أن رجل الأعمال الأردني م.محمد عيسى الذي يقيم في ووهان منذ فترة طويلة.

وفضّل “عيس” البقاء في المدينة وهو مؤمناً بقدرات السلطات الصينية بمحاصرة الوباء قريباً، وذلك مما يراه خلال حياته العملية في الصين من حنكة وقدرة فائقة على تجاوز الأزمات، وأيضاً لسرعة تعامل السلطات الصينية مع المرض وتجاوب المواطنين الصينيين للتعليمات الحكومية بخصوصه.

ويوضح التقرير أن عيسى قام بشراء بعض المستلزمات الغذائية ووزّع عشرات الآلاف من الكمامات الطبية على المواطنين والمستشفيات.

وفي مقابلة معه خلال التقرير يقول عيسى: “مدينة ووهان هي مدينة مفعمة بجهود أهلها بالمحافظة على الحياة المدنية الآمنة والتزامهم بالتدابير والتعليمات الحكومية، وهي ليست مدينة أشباح إطلاقاً”.

ويتابع: “الكل ينتظر صباحاً مشرقاً على المدينة يبشّر بعدم تزايد حالات الإصابة، لتعود ووهان مزهرة ومليئة بالنشاط والحيوية والعطاء لأهلها وللعالم.