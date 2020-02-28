كيف ردّ الجيش التركي على مقتل وإصابة العشرات من جنوده بضربة سورية قرب إدلب؟

نقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية نفيها استهداف أي مواقع للقوات التركية في محافظة إدلب السورية مساء أمس، مشيرة إلى أن أنقرة لم تبلغ موسكو بوجود جنود أتراك في المنطقة التي تعرضت للقصف.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت إجراءات لوقف إطلاق النار من قبل الجانب السوري فور إبلاغها من السلطات التركية بسقوط قتلى أتراك.

كما قالت إن جنودا من الجيش التركي كانوا وسط المسلحين السوريين الذين حاولوا شن هجوم كبير على قوات النظام، أصيبوا في القصف.

وكان والي إقليم هاتاي التركي رحمي دوغان، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن 33 جنديا تركيا قتلوا في ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية بمنطقة إدلب.

كما أصيب 36 جنديا تركيا بجروح في الغارات الجوية التي نسبتها أنقرة إلى النظام السوري، جرى نقلهم إلى هاتاي لتلقي العلاج.

وقد دانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) القصف الذي نفذته قوات النظام السوري على تجمع عسكري تركي قرب إدلب.

وطالبت الولايات المتحدة النظام السوري وروسيا بإنهاء هجومهما الذي وصفته بالشنيع، وأعربت الخارجية الأميركية عن قلقها البالغ إزاء الهجوم على الجنود الأتراك، وأعلنت في بيان وقوف واشنطن إلى جوار تركيا شريكتها في حلف الناتو.

من جهته، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس شتولتنبرغ عن إدانته الهجمات التي يشنها النظام السوري وحليفته روسيا، وطالب بوقفها.

وأعرب شتولتنبرغ عن أمله في التزام النظام السوري وروسيا بالقانون الدولي، ودعم مساعي السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، مطالبا كافة الأطراف بضبط النفس ومنع تفاقم الأوضاع الخطيرة، لا سيما الوضع الإنساني.

بدوره، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش يتابع “بقلق بالغ” التصعيد في شمال غرب سوريا وأنباء مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية.

وقال المتحدث إن الأمين العام يدعو من جديد إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا، و”يعبر عن قلقه على نحو خاص إزاء خطر تصعيد التحركات العسكرية على المدنيين”.

وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الخميس اجتماعا أمنيا استثنائيا بشأن الوضع في شمال غرب سوريا حضره كل من وزير الدفاع خلوصي أكار ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ورئيس الأركان اللواء يشار غولر ورئيس المخابرات هاكان فيدان.

ورد الجيش التركي على قوات النظام بقصف مواقع عدة لها، وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إنه “تم استهداف كافة أهداف النظام (السوري) المحددة بنيران عناصرنا البرية والجوية”.

وحصلت الأناضول، من مصادر عسكرية، على مشاهد ملتقطة عبر طائرات مسيرة، تظهر القصف البري والجوي الذي نفذه الجيش التركي، على مواقع نظام الأسد.

وتظهر المشاهد لحظات استهداف أرتال مدرعات وعناصر متحركة تابعة للنظام، ومواقع تستخدمها قواته كمقرات ومخازن أسلحة.

#Canlı: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi https://t.co/T1h8WkdM3G — AA Canlı (@AACanli) February 28, 2020

ودعا ألتون المجتمع الدولي -بما في ذلك روسيا وإيران- إلى “الوفاء بمسؤولياته” من أجل “وقف الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام” السوري.

وأضاف “لم ولن نقف متفرجين حيال ما تشهده إدلب من أحداث مشابهة لتلك التي وقعت في رواندا والبوسنة والهرسك”.

في غضون ذلك، بحث الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في اتصال مع مستشار الأمن القومي الأميركي التطورات الأخيرة في إدلب.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أجرى مساء الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي مارك إسبر، وبحثا الوضع في إدلب وقضايا الدفاع والأمن.

المصدر: الجزيرة