كورونا إيران يضرب مسؤولين كبار.. “شاهد” كيف عزلوا أنفسهم عن الناس منعاً للعدوى

يواصل فيروس كورونا المنتشر في إيران تسجيل إصاباتٍ جديدة في صفوف المواطنين والمسؤولين الإيرانيين على حدّ سواء، حيث أصاب 4 من أعضاء البرلمان.

وفي هذا السياق، أعلن عضو البرلمان الإيراني ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية فيه “مجتبي ذو النور” إصابته بفيروس كورونا .

وخرج ” ذو النور” بفيديو أعلن فيه أن الفحوصات أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وأنه حاليا تحت الحجر الصحي منعاً لنقل العدوى.

وطمأن “ذو النور” الشعب الايراني بأن الأمر ليس بهذه الخطورة ولا يستدعي القلق، معرباً عن أمله ويقينه بأن علماء بلاده سيتمكنون من القضاء على هذا الفيروس.

#إيران / فيروس كورونا يُصيب 4 من أعضاء البرلمان الإيراني .. وفي المقطع يظهر رئيس لجنة «الامن القومي» والسياسة الخارجية مجتبى ذو النور ليؤكد بأن متواجد في الحجر الصحي وبأن بلاده ستتغلب على الظروف التي تمر به حاليا. pic.twitter.com/pud5EZT66s — المجلس (@Almajlliss) February 28, 2020

وأعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، محمد علي وكيلي، الجمعة، إصابة 4 من أعضاء البرلمان بفيروس كورونا من أصل 30 شخصا أجروا فحوصات طبية حتى الآن، دون ذكر أسمائهم.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، إلغاء صلاة الجمعة في 23 محافظة على رأسها طهران، كانت قد شهدت إصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الخميس، ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس في البلاد إلى 26 شخصا، وتسجيل 245 إصابة، قبل الإعلان عن وفاة سفير طهران السابق لدى الفاتيكان حجة الإسلام هادي خسروشاهي، جراء إصابته بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وفي الصين ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 2788، بينما وصلت حالات الإصابة بالفيروس إلى 78824.

وأعلنت ليتوانيا وهولندا ونيجيريا وبيلاروسيا ونيوزيلندا، عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بها.