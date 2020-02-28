قرار عاجل واستثنائي من شرطة عمان السلطانية بسسب انتشار فيروس كورونا

قررت شرطة عمان السلطانية اليوم الجمعة تعليق استخدام المواطنين العمانيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البطاقة المدنية للتنقل من وإلى السلطنة عبر المنافذ المختلفة؛ نظرا للانتشار الذي تشهده دول العالم فيروس كورونا الجديد(19-COVID).
ويبدأ سريان القرار اعتبارًا من الساعة ١٢ ليلاً من منتصف يوم السبت الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٠م.
وقالت شرطة عمان السلطانية في حسابها بـ”تويتر” إنه يستثنى من القرار العمانيون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من السلطنة بالبطاقة المدنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل السلطنة حاليا، ويرغبون العودة إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة هويتهم المدنية.
وأكد شرطة عمان السلطانية على أن هذا القرار مؤقت ويخضع للتقييم المستمر .
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عمان الى 6 أشخاص، فيما دعت وزارة الصحة العُمانية جميع المسافرين القادمين من إيران بعد تاريخ الـ9 من فبراير الجاري الإلتزام بالبقاء في منازلهم والإتصال بالوزارة لتوجيههم جول جميع الإجراءات اللازمة من أجل الحجر الصحي .