في حملة “حق الشام” .. القطريون يتبرعون بـ86 مليون ريال للشعب السوري بيوم واحد

تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 50 مليون ريال قطري للشعب السوري ضمن حملة “حق الشام” التي اطلقتها دولة قطر للوقوف مع النازحين في إدلب .
وأطلقت الحملة عبر جمعية “قطر الخيرية” بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام لتقديم الإغاثة العاجلة لـ 250 ألف لاجئ ونازح سوري وتخفيف معاناتهم.
وبلغ مجموع التبرعات في حملة “حق الشام” أكثر من 86 مليون ريال قطري في ختام يومها الأول .
وشارك مواطنون قطريون وشركات وبنوك ومؤسسات قطرية في تقديم تبرعاتهم للحملة .
ويعاني أكثر من مليون نازح من تدهور الوضع الإنساني على الحدود التركية السورية، ويعيشون قصصاً من المعاناة بعد أن حرموا من أبسط مقومات الحياة.
ومع تزايد أعداد النازحين على الحدود السورية التركية، تزيد يومياً الحاجة إلى مختلف المساعدات الغذائية خلال الشتاء، من وجبات مطبوخة وسلال الخبز.