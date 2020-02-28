حملة حق الشام تجمع أكثر من 86 مليون ريال قطري في أول يوم
حملة حق الشام تجمع أكثر من 86 مليون ريال قطري في أول يوم
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في حملة “حق الشام” .. القطريون يتبرعون بـ86 مليون ريال للشعب السوري بيوم واحد

كتب وطن
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تبرع أمير دولة آل ثاني بمبلغ 50 مليون ريال قطري للشعب السوري ضمن حملة “” التي اطلقتها دولة للوقوف مع النازحين في .

وأطلقت الحملة عبر جمعية “قطر الخيرية” بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام لتقديم الإغاثة العاجلة لـ 250 ألف لاجئ ونازح سوري وتخفيف معاناتهم.

وبلغ مجموع التبرعات في حملة “حق الشام” أكثر من 86 مليون ريال قطري في ختام يومها الأول .

وشارك مواطنون قطريون وشركات وبنوك ومؤسسات قطرية في تقديم تبرعاتهم للحملة .

ويعاني أكثر من مليون نازح من تدهور الوضع الإنساني على الحدود التركية السورية، ويعيشون قصصاً من المعاناة بعد أن حرموا من أبسط مقومات الحياة.

ومع تزايد أعداد النازحين على الحدود السورية التركية، تزيد يومياً الحاجة إلى مختلف المساعدات الغذائية خلال الشتاء، من وجبات مطبوخة وسلال الخبز.

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