في حملة “حق الشام” .. القطريون يتبرعون بـ86 مليون ريال للشعب السوري بيوم واحد

تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 50 مليون ريال قطري للشعب السوري ضمن حملة “حق الشام” التي اطلقتها دولة قطر للوقوف مع النازحين في إدلب .

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالتبرع بمبلغ 50 مليون ريال لحملة حق الشام .



تغطية خاصة لحملة تبرعات لأهلنا في #سوريا #حق_الشام #قناة_الريان #قطر #ادلب #قطر_الخيرية pic.twitter.com/AOWlXIkHF6 — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) February 28, 2020

وأطلقت الحملة عبر جمعية “قطر الخيرية” بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام لتقديم الإغاثة العاجلة لـ 250 ألف لاجئ ونازح سوري وتخفيف معاناتهم.

وبلغ مجموع التبرعات في حملة “حق الشام” أكثر من 86 مليون ريال قطري في ختام يومها الأول .

إجمالي تبرعات حملة #حق_الشام حتى الآن 85 مليون ريال قطري#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/xN2ulYyz4k — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) February 28, 2020

وشارك مواطنون قطريون وشركات وبنوك ومؤسسات قطرية في تقديم تبرعاتهم للحملة .

ويعاني أكثر من مليون نازح من تدهور الوضع الإنساني على الحدود التركية السورية، ويعيشون قصصاً من المعاناة بعد أن حرموا من أبسط مقومات الحياة.

ومع تزايد أعداد النازحين على الحدود السورية التركية، تزيد يومياً الحاجة إلى مختلف المساعدات الغذائية خلال الشتاء، من وجبات مطبوخة وسلال الخبز.