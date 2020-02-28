فيديو صادم.. الحجر الصحي من كورونا بمستشفى البشير بالأردن يتحوّل لمكان لشرب الخمور!

انتشر مقطع فيديو صادم قال متداوله إنه من داخل مستشفى البشير في الأردن ويظهر مجموعة شبان يتجهزون لشرب مشروبات كحولية بداخل مقرّ الحجر الصحي من فيروس كورونا .

فيديو متداول لاشخاص يدخلون خمورا داخل الحجر الصحي بالبشير Posted by ‎السبيل Alsabeel‎ on Thursday, February 27, 2020

وقالت وزارة الصحة الأردنية إنها تحقق في ملابسات الفيديو، وفي حال إثبات وجود من ظهروا في المقطع بداخل الحجر، فإن الوزارة ستضطر لأخذ إجراءات صحية صارمة بحقهم، لأن هكذا ممارسات تخلّ بنجاعة الحجر وتشكل خطراً على صحة المتواجدين فيه، على حد قولها.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو قالوا بأنه من داخل الحجر الصحي بمستشفى البشير، ويظهر فيه شباناً بصدد تناول مشروبات كحولية.

وخلال الأيام الماضية ظهرت فيديوهات أخرى تبيّن صورة سلبية لمستشفى البشير من ناحية النظافة والمحافظة الصحية والنظام.

يُذكر أن “الصحة” الأردنية أعلنت في آخر تحديث لها حول فيروس كورونا أن هناك 19 شخصاً حالياً في الحجر الصحي، لأشخاص وصلوا للأردن من مناطق مصابة بالفيروس، وأن 186 شخصاً آخرين دخلوا الحجر الصحي وخرجوا منه بعد مضيّ 14 يوماً عليهم بداخله، منذ بداية أزمة كورونا.