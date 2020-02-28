ضاحي خلفان يحلم بسلطان عمان هيثم بن طارق
ضاحي خلفان يحلم بسلطان عمان هيثم بن طارق
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ضاحي خلفان يحلم بسلطان عمان .. سخرية من تفاصيل الحُلم ودعوة له بعدم شرب الخمر قبل النوم

كتب وطن
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أثار ٌ ادّعاه تميم نائب رئيس شرطة دبي بسلطان عمان هيثم بن طارق سخريةً واسعةً بين المغرّدين.

وقال ضاحي خلفان في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنه رأى في المنام أنه في ضيافة سلطان عمان وكان يمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة .

وأضاف خلفان: “اظهر لي [السلطان] اهتماما ورعاية اشعرتني بالرضا”.

وتابع: “ثم بعد ذلك رأيت أنني اتوجه الى حفل يقيمه ابناء الامارات في السلطنة وانا رافع راية الامارات كي اشارك في الاحتفال”.

وفي تعليقه على “الحلم” الذي زعمه ضاحي خلفان قال الكاتب العُماني البارز [حمد بن سالم] ساخراً: “يقول مفسرو الأحلام إن الحلم يحدث عكسه واحتمال كبير ان تكون ضيافتك في الفندق الكائن عند مدخل وادي العق في الجهة الشرقية”.

أما الكاتب العُماني البارز [عباس المسكري]، فعلّق بقوله: “ثق يقينا معالي الفريق إن كان ذلك حقيقة واقعية فإنك بين أبناء المغفور له بإذدن الله السلطان قابوس طيب الله ثراه الذي أسس عمان الحديثة والسلطان هيثم أيده الله أتى من هذا المجتمع ولن تجد إلا رحابة صدر وصفاء نية ونقاء نفس لا حقد ولا حسد ولا تربص ولا تجسس فأنت في بلد السلام فأهلا بك”.

بينما قال المغرّد [د.نواف الغامدي]: “حفظ الله عمان واهلها من خيانة الخائنين والمتربصين”.

وفسّر [عبدالسلام عقيل] حلم ضاحي خلفان قائلاً: ” بعد إفلاس وانهيار اقتصادها ستذهب الى سلطان عمان مفوضا عن وتطلب منه ان تعود الاوضاع الى ما قبل خمسين عاماً ( سواحل عمان). سيهتم بك السلطان وتشعر برضاه ثم ستقيم حفل بالسلطنة وترفع رأية السبع وتعلن عودتها الى حضن عمان”.

ودعا مغرّد اخر ضاحي خلفان للجوء لمفسر الأحلام الداعية المجنس وسيم يوسف .

بينما قال [عبدالرقيب القيسي]: ” شكلكم ناويين على محاولة انقلاب جديده . الله يخارج العمانيين منكم.

ونصح المغرد [ماجد يوسف] ضاحي خلفان بعدم الإكثار من شرب الكحول .

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