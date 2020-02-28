ضاحي خلفان يحلم بسلطان عمان .. سخرية من تفاصيل الحُلم ودعوة له بعدم شرب الخمر قبل النوم

أثار حلمٌ ادّعاه ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي بسلطان عمان هيثم بن طارق سخريةً واسعةً بين المغرّدين.

وقال ضاحي خلفان في تغريدةٍ بـ”تويتر” إنه رأى في المنام أنه في ضيافة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وكان يمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة .

وأضاف خلفان: “اظهر لي [السلطان] اهتماما ورعاية اشعرتني بالرضا”.

وتابع: “ثم بعد ذلك رأيت أنني اتوجه الى حفل يقيمه ابناء الامارات في السلطنة وانا رافع راية الامارات كي اشارك في الاحتفال”.

رأيت في منامي أنني في ضيافة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وكنت أمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة وقد اظهر لي اهتماما ورعاية اشعرتني بالرضا ..ثم بعد ذلك رأيت أنني اتوجه الى حفل يقيمه ابناء الامارات في السلطنة وانا رافع راية الامارات كي اشارك في الاحتفال..اللهم اجعله خيرا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 28, 2020

وفي تعليقه على “الحلم” الذي زعمه ضاحي خلفان قال الكاتب العُماني البارز [حمد بن سالم] ساخراً: “يقول مفسرو الأحلام إن الحلم يحدث عكسه واحتمال كبير ان تكون ضيافتك في الفندق الكائن عند مدخل وادي العق في الجهة الشرقية”.

🌿يقول مفسرو الأحلام إن الحلم يحدث عكسه واحتمال كبير ان تكون ضيافتك في الفندق الكائن عند مدخل وادي العق في الجهة الشرقية🌿 — حمد بن سالم 🇴🇲 {سربنا مولانا فنحن ماضون خلفك} (@HSalalawi) February 28, 2020

أما الكاتب العُماني البارز [عباس المسكري]، فعلّق بقوله: “ثق يقينا معالي الفريق إن كان ذلك حقيقة واقعية فإنك بين أبناء المغفور له بإذدن الله السلطان قابوس طيب الله ثراه الذي أسس عمان الحديثة والسلطان هيثم أيده الله أتى من هذا المجتمع ولن تجد إلا رحابة صدر وصفاء نية ونقاء نفس لا حقد ولا حسد ولا تربص ولا تجسس فأنت في بلد السلام فأهلا بك”.

ثق يقينا معالي الفريق إن كان ذلك حقيقة واقعية فإنك بين أبناء المغفور له بإذدن الله السلطان قابوس طيب الله ثراه الذي أسس عمان الحديثة والسلطان هيثم أيده الله أتى من هذا المجتمع ولن تجد إلا رحابة صدر وصفاء نية ونقاء نفس لا حقد ولا حسد ولا تربص ولا تجسس فأنت في بلد السلام فأهلا بك — صوت الحق العماني (@soudsalim6) February 28, 2020

بينما قال المغرّد [د.نواف الغامدي]: “حفظ الله عمان واهلها من خيانة الخائنين والمتربصين”.

حفظ الله عمان واهلها من خيانة الخائنين والمتربصين — Peace and Justice د. نواف الغامدي (@DrNawwafGhamdi) February 28, 2020

وفسّر [عبدالسلام عقيل] حلم ضاحي خلفان قائلاً: ” بعد إفلاس الإمارات وانهيار اقتصادها ستذهب الى سلطان عمان مفوضا عن الإمارات وتطلب منه ان تعود الاوضاع الى ما قبل خمسين عاماً ( سواحل عمان). سيهتم بك السلطان وتشعر برضاه ثم ستقيم حفل بالسلطنة وترفع رأية الإمارات السبع وتعلن عودتها الى حضن عمان”.

تفسير الرؤيا

بعد إفلاس الإمارات وانهيار اقتصادها

ستذهب الى سلطان عمان مفوضا عن الإمارات وتطلب منه ان تعود الاوضاع الى ما قبل خمسين عاماً ( سواحل عمان)

سيهتم بك السلطان وتشعر برضاه

ثم ستقيم حفل بالسلطنة وترفع رأية الإمارات السبع وتعلن عودتها الى حضن عمان — عبدالسلام عقيل (@asm2020yemen) February 28, 2020

ودعا مغرّد اخر ضاحي خلفان للجوء لمفسر الأحلام الداعية المجنس وسيم يوسف .

عندك وسيم يوسف متخصص تفسير الاحلام، أسأله يفسر لك — jamal (@abuhab1958) February 28, 2020

بينما قال [عبدالرقيب القيسي]: ” شكلكم ناويين على محاولة انقلاب جديده . الله يخارج العمانيين منكم.

شكلكم ناويين على محاولة انقلاب جديده الله يخارج العمانيين منكم — عبدالرقيب القيسي (@a_a_s_alqaisy) February 28, 2020

ونصح المغرد [ماجد يوسف] ضاحي خلفان بعدم الإكثار من شرب الكحول .