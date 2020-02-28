صحفي يمني بارز: ماذا تريد النوائح المستأجرة من سلطنة عمان التي لم تتورط في سفك دمائنا؟

تساءل الصحفي اليمني البارز أنيس منصور عن سبب استهداف سلطنة عمان عبر حملات كيدية تشنها وسائل إعلام إماراتية وسعودية ومغرّدون مرتزقة محسوبون عليهما.

وقال إن السلطنة استقبلت دفعات من الجرحى المبتورة أطرافهم من أبناء محافظة تعز الذين خذلهم التحالف الإماراتي – السعودي .



وأكد أن ما وصفها بـِ”أقلام الزور والبهتان والنوائح المستأجرة”، تخرج لمهاجمة سلطنة عمان إما تلميحاً أو تصريحاً متسائلاً: “ماذا يريدون من الأشقاء في سلطنة عمان؟”.



وأكد أن سلطنة عمان لم تتورط في قتل اليمنيين، بينما السعودية والإمارات تغرقان في الدم اليمني، مشدداً على أن التاريخ سيكتب أن سلطنة عمان لم تتسبب في سقوط قطرة دم واحدة باليمن .



وتطرّق “منصور” إلى الاتهامات الموجهة للسلطنة بعمليات تهريب أسلحة لليمن كما تروّج صحيفة “العرب” الممولة من الإمارات، متحدياً أن يثبتوا عملية تهريب واحدة تورطت بها السلطنة .



وأشار إلى نفي محافظ محافظة المهرة السابق راجح باكريت عبر تلفزيون ابوظبي تلك الإتهامات بالتهريب .

جديرٌ بالذكر أن صحيفة “العرب” دأبت على نشر الأكاذيب والإتهامات لسلطنة عمان، فيما يرى مراقبون أنّ الصحيفة تنفذ تعليمات تصلها من مكتب محمد بن زايد شخصياً .

وكان اخر الإتهامات التي وجهتها الصحيفة الممولة إماراتياً للسلطنة هو ادعاؤها ان وصفته بـِ”تيار سياسي أمني” داخل العاصمة العُمانية مسقط بأنه يسعى للتصعيد مع الرياض فيما يخص ملف المهرة اليمنية .

وزعمت أنّ “لجنة اعتصام المهرة” تمول قطرياً وعُمانياً، مُلمحةً إلى أنها وراء الهجوم على قوة عسكرية يمنية سعودية مشتركة، الثلاثاء الماضي، في الطريق المؤدي إلى منفذ “شحن”، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 5 جنود يمنيين وإصابة آخرين .

ونفت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة علاقتها بالهجوم، وحمّلت المحافظ السابق للمهرة راجح باكريت المسؤولية .

ويرفض أهالي المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان، “الإحتلال السعودي” لمنطقتهم.

وواصلت الصحيفة الممولة من “بن زايد” نشر أكاذيبها، مدّعيةً أن ما أسمته “تياراً قطرياً” في المهرة يجد تعاونا من تيارٍ داخل السلطة في مسقط “يصر على التصعيد مع السعودية في ملف المهرة” يضم شخصيات سياسية وأمنية عمانية . كما زعمت