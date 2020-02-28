إماراتي يدوس العلم الكويتي برجليه
إماراتي يدوس العلم الكويتي برجليه
الهدهد

إماراتي يفجّر غضب الكويتيين .. داس بحذائه علمهم في بلدهم وتباهى بذلك ونشر الفيديو

كتب وطن
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أثار قيام مواطن خليجي بامتهان العلم الكويتي عبر الدوس عليه بحذائه وتصوير الواقعة والتباهي بها عبر “”، غضب الكويتيين.

وفي التفاصيل، ذكر مغرّدون كويتيون أن إماراتياً، اهان العلم الكويتي وتفاخر بذلك بنشر المقطع على “سناب شات” .

من جهتها، ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان الخليجي المتهم دخل بتاريخ 24 فبراير الجاري، عبر منفذ النويصيب وأثناء وجوده في المنفذ قام بإهانة علم دولة .

وأوضحت أنه داس العلم ووثّق فعلته ونشرها في حسابه بـ”سناب شات”، وبعد انتشار المقطع تمكنت الجهات الأمنية المعنية من تحديد هويته، وألقت القبض عليه قبل مغادرته الكويت.

وتم التحفظ على المتهم، وجارٍ التحقيق معه في ملابسات الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وسجلت بحقه قضية إهانة العلم الوطني.
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