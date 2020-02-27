“شاهد” نوال الزغبي تكشف أسرار طلاقها وترقص على أغنية “بيت الجيران”

كشفت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، تفاصيل حياتها الشخصية بعد طلاقها من زوجها، وقصة موافقة ابنائها على زواجها من رجل جديد بعد طلاقها.

وأدت الفنانة اللبنانية الشهيرة نوال الزغبي وصلة رقص على أنغام مهرجان أغنية “بنت الجيران” خلال ظهورها في أحد البرامج.

وقالت نوال الزغبي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “منا وجر”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني، “بيار رباط” ويعرض عبر قناة “MTV”، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.

وأوضحت أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.

وأشارت الزغبي إلى أن أبنائها غير موافقين على زواجها من رجل اخر، لافتة كذلك إلى أن علاقته بهم قوية جداً جداً.

وكان قد خرج إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، منذ شهرين، عن صمته وأكد أنه لم يرى أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلا: كيف يتخلى البعض عن ضميره ويحرم أولادا من والدهم، مؤكدا أنه لا يعلم عنهما شيئا منذ فترة طويلة.

ولدي نوال وإيلي ديب ثلاثة أولاد هم تيا وجوي وجورجي، وقد انفصلا عام 2006، وبقيا يعملان معا، إلى أن قررت نوال الانفصال عنه مهنيا، لتبدأ معركة الطلاق وحضانة الأولاد، التي شهدت الكثير من التراشق الإعلامي.

وتستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي، يوم السبت الموافق 29 من شهر فبراير الجارى، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالمغرب وتحديداً كازبلانكا، ومن المتوقع أن تقدم نوال خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة منها “صبح صبح” ،”كاراميل” ،”طول عمرى”،”معرفش لية”، “عينيك كدابين” ،”مش مسامحة”، “أغلى الحبايب”،”ياجدع”،”ولا بحبك”، “كدة باى”، “الناس العزاز”، “شو أخبارك” و”مين حبيبى أنا”، “عادي” و”غريب الراى”، “جنة جنة”، وغيرها.