“شاهد” ماذا يفعل حاكم الشارقة بين النساء بينما كورونا يفتك بالإماراتيين؟

تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا تسبب في انتقادات حادة تجاه حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، والذي ظهر يعيش في واد آخر بينما كورونا يفتك بالإماراتيين.

“القاسمي” وحسب المقطع المتداول ظهر وسط جمع أغلبه نسائي وهو يفتتح منشأة جديدة على ما يبدو، وتساعده فتاة على تغطيس يده في الشمع لصناعة يد تذكارية من الشمع.

#حاكم_الشارقة يغط يده في الشمع لصناعة قمبلة نوويه للدفاع عن المسجد الأقصى..

الله يحفظ شيوخنا#الإمارات pic.twitter.com/dVFDUUSR2Z — وزير التسامح (@mnbvclkoiu) February 26, 2020

ورأى ناشطون أن موقف حاكم الشارقة وما يفعله لا يتناسب مع الظرف الراهن، وبدلا من هذه البروتوكولات عديمة الفائدة كان أولى به متابعة الوضع الصحي لمواطنيه ووضع خطة لمواجهة كورونا.

هذا وأعلنت شركة الاتحاد للطيران تعليق كافة رحلاتها إلى هونج كونج من 21 فبراير وحتى 28 مارس.

وسبق أن أبلغت الإمارات عن 13 حالة إصابة بالفيروس منذ 29 يناير، تماثلت ثلاث حالات منها للشفاء، وكانت أول حالة مؤكّدة في الإمارات هي لأحد أفراد أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص قدِمت من مدينة ووهان الصينية، وتمّ لاحقاً تأكيد إصابة باقي أفراد الأسرة الثلاثة.

وفي 5 فبراير، علّقت الإمارات كافة رحلاتها إلى الصين، باستثناء بيجين، وإيران وتايلاند بسبب مخاوف من انتشار الفيروس. وتقوم بفحص كافة المسافرين الذين يصلون إليها من مناطق موبوءة.

وقال مسؤول حكومي في الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لوكالة رويترز إن الإمارات على أتم استعداد لمواجهة أسوأ السيناريوهات مع انتشار فيروس كورونا في الشرق الأوسط ولديها منشآت للحجر الصحي والكشف عن القادمين الجدد، وأنه ما يزال من المبكر فرض حظر على التجمّعات العامة في مجالات الأعمال والتجارة والسياحة.