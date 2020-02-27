حاكم الشارقة
حاكم الشارقة
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“شاهد” ماذا يفعل حاكم الشارقة بين النساء بينما كورونا يفتك بالإماراتيين؟

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا تسبب في انتقادات حادة تجاه ، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، والذي ظهر يعيش في واد آخر بينما يفتك بالإماراتيين.

“القاسمي” وحسب المقطع المتداول ظهر وسط جمع أغلبه نسائي وهو يفتتح منشأة جديدة على ما يبدو، وتساعده فتاة على تغطيس يده في الشمع لصناعة يد تذكارية من الشمع.

ورأى ناشطون أن موقف حاكم الشارقة وما يفعله لا يتناسب مع الظرف الراهن، وبدلا من هذه البروتوكولات عديمة الفائدة كان أولى به متابعة الوضع الصحي لمواطنيه ووضع خطة لمواجهة كورونا.

هذا وأعلنت شركة الاتحاد للطيران تعليق كافة رحلاتها إلى هونج كونج من 21 فبراير وحتى 28 مارس.

وسبق أن أبلغت الإمارات عن 13 حالة إصابة بالفيروس منذ 29 يناير، تماثلت ثلاث حالات منها للشفاء، وكانت أول حالة مؤكّدة في الإمارات هي لأحد أفراد أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص قدِمت من مدينة ووهان الصينية، وتمّ لاحقاً تأكيد إصابة باقي أفراد الأسرة الثلاثة.

وفي 5 فبراير، علّقت الإمارات كافة رحلاتها إلى الصين، باستثناء بيجين، وإيران وتايلاند بسبب مخاوف من انتشار الفيروس. وتقوم بفحص كافة المسافرين الذين يصلون إليها من مناطق موبوءة.

وقال مسؤول حكومي في الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لوكالة رويترز إن الإمارات على أتم استعداد لمواجهة أسوأ السيناريوهات مع انتشار كورونا في الشرق الأوسط ولديها منشآت للحجر الصحي والكشف عن القادمين الجدد، وأنه ما يزال من المبكر فرض حظر على التجمّعات العامة في مجالات الأعمال والتجارة والسياحة.

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