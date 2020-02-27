كورونا خارج السيطرة في إيران.. إلغاء صلاة الجمعة والفيروس يصيب نائبة روحاني ومسؤولين كبار

خرج فيروس كورونا القاتل عن السيطرة في إيران بعد تفشيه وظهور عدد كبير من الإصابات فضلا عن الوفيات، ما دفع السلطات في إيران لإلغاء صلاة الجمعة غدا في أكثر من مدينة إيرانية.

وزارة الصحة الإيرانية أكدت اليوم، الخميس، إلغاء صلاة الجمعة هذا الأسبوع في 23 مدينة إيرانية متضررة من فيروس كورونا.

وقالت إن “قرار الإلغاء يقتصر على صلاة الجمعة المقبلة فقط” مشيرة في بيانها إلى أن كل هذه القرارات مؤقتة.

كورونا وصل قصر الرئاسة

من جانبها ذكرت وكالة “إرنا” الرسمية للأنباء أن مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة معصومة إبتكار أصيبت بفيروس كورونا، وتخضع حاليا للحجر الصحي في المستشفى.

وكالة "إرنا" الرسمية تؤكد إصابة #معصومة_ابتكار، مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس #كورونا، وخضوعها للحجر الصحي في المستشفى.#إيران https://t.co/UMJ8vcE0dK — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) February 27, 2020

فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة بأن سفير إيران الأسبق لدى الفاتيكان، هادي خسرو شاهي، توفي بعد إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، بؤرة تفشي الوباء في إيران.

كما تحدث ناشطون عن وفاة لاعبة كرة القدم في الصالات، والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية، إلهام شيخي، في مدينة قم الايرانية بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

رعب

فيما ذكرت تقارير إعلامية وناشطون اليوم أن عشرة لاعبين لكرة القدم في نادي محلي إيراني أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

رئيس نادي “سبيدرود رشت”، أحد أندية الدوري الإيراني الممتاز، نقلت عنه وسائل إعلام قوله إن عشرة من أعضاء فريقه اصيبوا بفيروس يشتبه في أنه كورونا المستجد، مضيفا أن حالة أربعة لاعبين حرجة للغاية.

وتعتبر إيران بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث سجلت لغاية الآن 26 حالة وفاة، فيما أصيب أكثر من 245 آخرين.