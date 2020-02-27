“شاهد” فنانة سورية شهيرة تثير جدلاً واسعاً بعد ظهورها تستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة ومستفزة!

نشرت الفنانة السورية دانا جبر، صورا مستفزة اعتبرها ناشطون فاضحة على صفحتها بانستجرام ما عرضها لهجوم واسع.

“دانا” ظهرت تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح وأسلوب مستفز لإثارة متابعيها بهدف التفاعل ولفت الأنظار.

وبحسب صورها المتداولة ظهرت الفنانة السورية المثيرة للجدل وهي تقف بشكل جانبي مرتدية سروالاً من الجلد ضيقاً جداً وتستعرض مؤخرتها مع قميص قصير باللون الأسود.

وأحدثت هذه الصور موجة من الجدل ووجه إليها ناشطون انتقادات قاسية معتبرين أنها بالغت في جرأتها وتخطت كل الحدود، متسائلين عن سبب رغبتها في لفت الأنظار بهذه الطريقة المبتذلة.

ودائما ما تتعمد دانا جبر إثارة الجدل بصورها ومقاطعها الفاضحة لأجل جذب تفاعل الجمهور ولو بالانتقاد لتصرفاتها.

وقدمت دانا جبر العديد من الأعمال التليفزيونية رغم دخولها الوسط الفني في سن مبكر ولكنها لم تقدم دور البطولة حتى عام 2017 في مسلسل ” سنة أولى زواج” الى جانب الفنان السوري يزن السيد.

ولم يكن هذا الهجوم الاول للفنانة السورية التي غالباً ما تثير الجدل في اطلالاتها المثيرة والتي كان اخرها صور نشرتها وتعرضت فيها لانتقادات لاذعة من بعض المتابعين بسبب جرأة ملابسها.

وتتعمد جبر إظهار مفاتنها من أجل كسب الشهرة، إلا ان صورها حصدت تفاعلا كبيراً بعد تداول الصفحات الفنية.