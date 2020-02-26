“شاهد” يوسف بن علوي يكشف هذه المعلومات لأول مرة عن السلطان الراحل قابوس بن سعيد

كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي، معلومات لأول مرة عن السلطان الراحل قابوس بن سعيد، في كلمة له بفعاليات الدورة الـ25 لمعرض مسقط للكتاب.

وفي جلسة حوارية بعنوان “السلام في فكر السلطان قابوس” ضمن البرنامج الثقافي الحافل والذي يحتفي بشخصية الراحل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كشخصية محورية في البرنامج بثيمة ثقافية وفكرية تحمل عنوان (النهضة في فكر السلطان قابوس بن سعيد) كشف بن علوي معلومات ربما يذكرها لأول مرة عن السلطان في مرحلة حكمه وقبل الحكم.

بث مباشر | جلسة حوارية : السلام في فكر السلطان قابوس https://t.co/Sz0hbFb2Hl — عُمان مباشر (@omanmubasher) February 26, 2020

وينقل تلفزيون عمان حاليا بث مباشر لجلسة الوزير بن علوي.

هذا وتتواصل فعاليات الدورة الـ25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث يتواصل البرنامج الثقافي الحافل والذي يحتفي بشخصية قابوس.

وتقام اليوم جلستان حواريتان الأولى تتم حاليا في هذه اللحظات ويحاضر فيها يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بعنوان (السلام في فكر السلطان قابوس).

والجلسة الأخرى تكون في الثامنة مساء اليوم يحاضر فيها الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بعنوان (التعليم من الكتاتيب إلى منازل الفكر الإنساني المعاصر) حيث سيقدم للمحاضرة المكرم محمد بن حمدان التوبي عضو مجلس الدولة رئيس لجنة التعليم والبحوث بالمجلس.

يشار إلى أن الجلستان الحواريتان تقامان في المسرح المدرج لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، كما تستضيف قاعة الفراهيدي من الخامسة حتى السابعة من مساء اليوم محاضرة تنظمها جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب بعنوان “إسهامات جلالة السلطان قابوس في دعم الحراك الفني والأدبي في السلطنة” يقدمها الدكتور محمد البلوشي عضو مجلس أمناء الجائزة.