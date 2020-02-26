“شاهد” هذا ما قاله رئيس تونس قيس سعيد لأمير قطر على باب الطائرة وأشعل مواقع التواصل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاقى تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، للحظة وداع رئيس تونس قيس سعيد لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالمطار والحوار الذي دار بينهما.

وظهر رئيس تونسي في المقطع الذي نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، وهو يودع أمير قطر بالقول “وكأني أعرفك منذ زمن بعيد”، العبارة التي لاقت استحسان النشطاء.

قيس سعيد مودع سمو الأمير ويقو له وكأني أعرفك منذ زمن بعيد . pic.twitter.com/GU41W7S8ga — علي بن ثامر (@alibinthamer) February 25, 2020

وكان الشيخ تميم بن حمد وصف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي، العلاقات القطرية التونسية بأنها “قوية جدا ونموذج يحتذى به”.

وقال إن مباحثاته مع الرئيس التونسي قيس سعيد، تناولت كيفية تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والأمن والدفاع، مؤكدا حرصه على تطويرها، مشددا على توافق البلدين في الملفات التي تخص القضايا العربية والقضايا الأخرى.

وكان الرئيس التونسي لفت إلى حرصه على تطوير علاقة الأخوة مع قطر، مذكرا بمواقف قطر الداعمة اقتصاديا لتونس منذ 2011، وتحويلها الديون إلى استثمارات.

وتعتبر الزيارة، الأولى لأمير قطر إلى تونس بعد انتخاب قيس سعيّد، رئيسا لتونس في أكتوبر 2019.