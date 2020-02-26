بعد فضيحته مع حليمة بولند.. “شاهد” هذا ما فعله سعيد بن طحنون “دلوع” عيال زايد مع شيرين عبد الوهاب

عاد رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار سعيد بن طحنون آل نهيان، ليثير جدلا واسعا من جديد في فيديو مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وظهر سعيد بن طحنون في حفل شيرين بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وقد صعد إلى المسرح يداعب شيرين ويتحدث عن الذكريات.

ووجه النشطاء انتقادات لاذعة للمسؤول الإماراتي الذي لا يهتم سوى بالفنانات والراقصات، وحب الظهور معهم فضلا عن إقامة حفلات خاصة لهم واستفاضتهم في قصره مثل ما فعله مع حليمة بولند قبل عامين.

وطلب المسؤول الإماراتي الذي وصفه ناشطون بالتافه من شيرين إعادة غناء أغنيتها “على بالي”، وبعد الحفل صعد إلى المسرح ووجه لها التحية، وذكّرها بأنها انطلقت في الإمارات من حفل بمدينة العين قبل نحو 20 عاما.

هذا وحقق حفل المطربة شيرين عبد الوهاب بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، إقبالا جماهيريا غير مسبوق واضطر المئات لمتابعة الحفل من خارج مسرح كورنيش الفجيرة، الذي تقام عليه معظم فعاليات المهرجان، الذي يختتم دورته الثالثة يوم الجمعة المقبل.

وجهت شيرين التحية للجمهور على الاستقبال الحار، وأبدت إعجابها بإمارة الفجيرة التي تزورها لأول مرة، وبكون معظم الفعاليات تطل على بحر عمان، وداعبت الحضور قائلة: “أنا عايزة أسكن هنا في بيت على البحر”، وطالبتهم باطلاق هاشتاج “أحلى ليلة في الفجيرة”.

يشار إلى أنه في ديسمبر عام 2018، نشرت حليمة بولند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” توثق زيارتها لمنزل الشيخ الإماراتي سعيد بن طحنون وفجر المقطع جدلا واسعا بين النشطاء.

بعد هدايا سلمان بن عبدالعزيز حليمة بولند حصلت خروف جديد سعيد بن طحنون بن محمد ال نهيان ، شكلها قاعدة تدور بين الخرفان والخبلان مصدقين افلامها 😂😂😂اضحك مع الخروف الجديد pic.twitter.com/cZN8gSNrYQ — احمد العيناوي (@Caynawi123) December 15, 2018

ووفقا للفيديوهات التي رصدتها “وطن” حينها، فقد ظهرت حفاوة الترحيب بـ”بولند”، في حين تبادل “بن طحنون” و”بولند” مع بعضهما البعض أثناء تقديمه الحلوى لها وإطعامها بيده وتبادل الضحكات بينما كانت تجلس ملى مقربة منه بوضع مثير.

وبعدها بفترة وجيزة ظهر رئيس بوابة الإمارات العالمية للاستثمار سعيد بن طحنون آل نهيان بمظهر فاضح آخر ولكن هذه المرة مع المغنية شموخ البحرينية.

وكالعادة، ظهر “آل نهان” متغزلا بالمغنية البحرينية “شموخ” دون مراعاة لمنصبه أو كبر سنه قائلا:” صراحة أحب اوجه كلمة لك أنني كثير كثير معجب بأغنيتك الاخيرة وكليبك الأخير وأنا من معجبينك”.

بصراحة انا كنت ظالم الرجال ..



طلع (كيوت) ويحب يشجع المواهب الشابة ..



الله يقويه ويعطيه اللي في باله 😎 pic.twitter.com/nuE50r27d4 — علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) January 3, 2019

وأضاف قائلا بلهجته العامية: “انا متأكد من هذا الكليب راح يضرب ضربة قوية وأتمنى لك التوفيق وأتمنى إن أكون أول واحد يحصل على سي دي الأغنية”.