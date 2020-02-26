راقصة بلباس فاضح وسيف.. “شاهد” نجم رياضي شهير يمارس السعادة “على واحدة ونص” في دبي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار جدلا واسعا لنجم رياضي شهير، يرقص على أنغام الموسيقى الشرقية في دبي مع راقصة بلباس فاضح تحمل السيف.

المقطع الذي انتشر على نطاق واسع أظهر نجم كرة المضرب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، يتمايل مع الراقصة التي جذبته إليها ووضعت السيف على رأسه في مشهد أثار ضجة.

ويأتي تواجد “دجوكوفيتش” في الإمارات تزامنا مع مشاركته ببطولة دبي الإماراتية للتنس.

هذا ويواجه النجم الصربي في وقت لاحق الألماني فيليب كولشرايبر، ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 3 ملايين دولار.