كويتي مُصاب بـ”كورونا” يُصر على لقاء زوجته في الحجر الطبي: “فهموا.. صارلي أسبوعين!”

في حادثةٍ طريفةٍ وغريبةٍ في آن، طلب مواطن كويتي يخضع للحجر الطبي بسبب إصابته بفيروس كورونا لقاء زوجته .



ووفق ما نشر “تفتيش” الكويتي في “تويتر” فإنّ الفريق الطبي في فندق الكوت تلقى طلباً غريباً من مواطن بالحجر الطبي حيث أصر على لقاء زوجته الموجودة في المنزل.



وقال المواطن للفريق الطبي: (زوجتي وبشوفها.. فهموا.. صارلي أسبوعين ….!!).



لكن الفريق الطبي رفض الطلب رغم اصرار المواطن.بحسب “تفتيش”

خاص لتفتيش



الفريق الطبي في فندق الكوت يتلقى طلب غريب من مواطن بالحجر الطبي حيث أصر على لقاء زوجته الموجودة في المنزل (زوجتي وبشوفها.. فهموا.. صارلي أسبوعين ….!!)



• الفريق الطبي رفض الطلب رغم اصرار المواطن#كورونا#كورونا_الكويت pic.twitter.com/HOyHV9keK2 — تفتيش (@Tafteshq8) February 25, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.



وأوضحت أن “الحالات المصابة بحالة مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات”.



وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس خليجيًا في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.