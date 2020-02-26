كويتي بالحجر الطبي بعد اصابته بفيروس كورونا
كويتي بالحجر الطبي بعد اصابته بفيروس كورونا
حياتنا

كويتي مُصاب بـ”كورونا” يُصر على لقاء زوجته في الحجر الطبي: “فهموا.. صارلي أسبوعين!”

كتب وطن
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في حادثةٍ طريفةٍ وغريبةٍ في آن، طلب مواطن كويتي يخضع للحجر الطبي بسبب إصابته بفيروس لقاء زوجته .

ووفق ما نشر “تفتيش” الكويتي في “تويتر” فإنّ الفريق الطبي في فندق الكوت تلقى طلباً غريباً من مواطن بالحجر الطبي حيث أصر على لقاء زوجته الموجودة في المنزل.

وقال المواطن للفريق الطبي: (زوجتي وبشوفها.. فهموا.. صارلي أسبوعين ….!!).

لكن الفريق الطبي رفض الطلب رغم اصرار المواطن.بحسب “تفتيش”

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى .

وأوضحت أن “الحالات المصابة بحالة مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات”.

وبخلاف ، ظهر الفيروس خليجيًا في ، والإمارات، وسلطنة عمان.

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