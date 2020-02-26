طالبات مصريات
طالبات مصريات
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كورونا يهز مصر.. “شاهد” هروب جماعي لطالبات من المدرسة وسط صراخ وفزع في مشهد مرعب

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقاطع مصور التقطت داخل عدد من المدارس في ، تظهر حالة من العرب والفزع بين الطلاب بسبب الذي ظهر في مؤخرا وتم الكشف عن إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

أبرز هذه المقاطع المنتشرة أظهر هروب جماعي لطالبات بمدرسة للبنات في مصر، وهن يصرخن ويهرولن للخروج من المدرسة مرديين عبارات تدل على اكتشاف إصابة بكورونا بينهم.

ويظهر في المشهد المرعب سيارة إسعاف تقف في الخلف بينما الطالبات تسرع للخروج وتغطي كل طالبة فمها وأنفها بملابسها.

وطالت حالة الرعب أيضا الوسط الفني ولم تقتصر على المواطنين العاديين، حيث أشار عدد من الفنانين الى ما يجري في الساحة المصرية في قالب لا يخلو من مزحة وسخرية.

من جانبه أقر أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة في مصر الدكتور إسلام عنان في تصريحات لموقع “الحرة” أن “هناك بالفعل قلق وسط الأهالي زاد خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية خاصة في القاهرة ودمياط”، بعد ورود أنباء عن ظهور حالات جديدة من مرض كورونا المستجد.

وخفف “عنان” من حدة تلك المخاوف وقال إن الحديث عن حالات جديدة يبقى محل تكهنات لان هناك تشابها كبيرا بين كورونا المستجد والانفلونزا العادية”.

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة أن إدارة الطوارئ بوزارة الصحة تقوم بجهد كبير لاحتواء المرض، منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالفيروس في مصر.

ولم تكشف السلطات المصرية حتى الآن سوى عن حالة واحدة بفيروس كورونا المستجد وهي لأجنبي، حسب بيان مشترك لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

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